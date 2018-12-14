2018-12-14T12:33:21+03:00
Дом. Семья

Елочные базары 2018 в Краснодаре: где купить елку на Новый год

Открытие елочных базаров в Краснодаре запланировано на 15 декабря. Мы подскажем, где купить самую красивую елку на Новый год
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
В Краснодаре откроются 58 елочных базаровВ Краснодаре откроются 58 елочных базаровФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Запах Нового года уже на пути в Краснодар. В субботу, 15 декабря, в краевом центре откроются елочные базары. Мы расскажем, где купить елку в Краснодаре в канун нового 2019 года.

На улицах города 58 елочных базаров развернутся по 49 адресам, где будут продавать новогодних красавиц с 8 до 20 часов ежедневно.

В городском управлении торговли рассказывают, что в Краснодар елки, а, точнее, ели, сосны и пихты привезут из питомников Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, Пермского края и других регионов страны.

- Торговые площадки должны быть из легковозводимых конструкций с праздничной вывеской, украшены флажками или световыми гирляндами. Для создания новогодней атмосферы продавцы хвойных деревьев одеваются в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, - уточняют в пресс-службе администрации Краснодара.

Сколько стоит новогодняя елка в Краснодаре 2018

По предварительным оценкам, один метр пихты будет стоить от 600 рублей за метро, ели – от 500 рублей за метр, а сосна обойдется минимум в 600 рублей за целое дерево.

На всех елочных базарах вам помогут упаковать дерево в сетку, а за отдельную плату даже могут доставить на дом.

Где купить новогоднюю елку в Краснодаре 2018

ул. Трудовой Славы – ул. им. Игнатова.

ул. Сормовская – ул. Онежская (вблизи строения № 3).

ул. Сормовская (вблизи строения № 110).

ул. Сормовская (вблизи строения № 102) – ул. Симферопольская.

ул. им. Селезнёва (вблизи строения № 134) – ул. им. Стасова.

ул. Новороссийская – ул. Волжская (вблизи строения № 77).

Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской – ул. им. Лавочкина.

Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи строения № 216).

ул. им. Тургенева (вблизи строения № 113).

ул. Российская (вблизи строения № 257). 2 торговых объекта.

ул. Красных Партизан (вблизи строения № 163) – ул. Сочинская.

ул. Красных Партизан (вблизи строения № 111).

ул. им. Карякина (вблизи строений № 10 – 18). 2 торговых объекта.

ул. им. Калинина (служебный проход КНИИСХ).

ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 201) – ул. Кореновская.

ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 175, 2-я площадка).

ул. им. Герцена – ул. им. Атарбекова. 2 торговых объекта.

ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30). 2 торговых объекта.

ул. Восточно-Кругликовская (вблизи строения № 48/1). 2 торговых объекта.

Станица Елизаветинская, ул. Степная – ул. им. Шевченко.

Ростовское шоссе, 12 км.

проезд им. Репина (вблизи строения № 40).

Посёлок Российский, ул. им. Заводовского (вблизи строения № 1).

Посёлок Белозёрный (вблизи строения № 12/1).

ул. Ставропольская (у сквера имени Ленина).

ул. Ставропольская (вблизи строения № 254) – ул. им. Стасова.

ул. Ставропольская (вблизи строения № 252) – ул. им. Стасова.

ул. Ставропольская (вблизи строения № 102) – ул. им. Вишняковой.

ул. Садовая (вблизи строения № 2).

ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров). 2 торговых объекта.

ул. Московская – ул. им. 40-летия Победы (у детского городка «Сказка»).

ул. Колхозная – ул. им. 40-летия Победы.

ул. им. Шевченко – ул. Ставропольская.

ул. им. Стасова – ул. Бургасская. 3 торговых объекта.

ул. Бургасская – ул. им. Айвазовского.

ул. Рашпилевская (вблизи строения № 333).

Красных Партизан (вблизи строения № 232) – ул. Аэродромная.

ул. им. Фёдора Лузана (вблизи строения № 12).

Ул. им. Тургенева (вблизи строения № 148/1).

ул. им. Тургенева (вблизи строения № 110) – ул. им. Гагарина.

ул. им. Тургенева – ул. Северная.

ул. им. Калинина – ул. им. Каляева.

ул. Заводская (вблизи строения № 4).

ул. Бульварное Кольцо (вблизи строения № 4).

Проспект Чекистов (вблизи строения № 42)..

Проспект Чекистов (вблизи строения № 33).

Проспект Чекистов (вблизи строения № 15).

Проспект Чекистов (вблизи строения № 9).

Проспект Чекистов (вблизи строений № 7/1–7).

Где купить новогодние игрушки в Краснодаре 2018

Кроме того, в восьми точках появятся точки продаж новогодних игрушек.

ул. Славянская – ул. им. Доватора.

ул. им. Гагарина (вблизи строения № 75/1).

ул. им. Карякина (вблизи строений № 10 – 18).

ул. им. Героя Аверкиева А.А. (вблизи строения № 2).

ул. им. Вавилова Н.И. (вблизи строения № 1).

ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30).

ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров).

ул. Красноармейская – ул. им. Гоголя (со стороны Кооперативного рынка). 8 лотков.

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Избран новый глава Абинского района
Более половины пассажирских автобусов на Кубани не соответствовали требованиям безопасности
Кубанские дороги отремонтируют за счет Федерального бюджета
На Кубани водитель маршрутки высадил пенсионерку, потерявшую сознание
В Ленинградском районе после ремонта окрыли Дом Культуры и парк
Туристическим брендом Геленджика стала бухта в виде подковы
Новогодние мероприятия посетят более 600 тысяч кубанских школьников
Похитители кофе задержаны в Северском районе
На Кубани восстанавливают поврежденный ливнями мост в Джубгском поселении
Очередной похититель люков задержан в Краснодаре
Жители Кубани активно идут в бизнес
Первоцветы распустились в Сочинском нацпарке
В Тбилисском районе две девушки пострадали в ДТП с грузовиком
Футбольная «Кубань» признана банкротом
В Крыловском районе у 66-летнего мужчины в доме нашли банку с гашишным маслом
Директора цирка, в котором лев напал на юную зрительницу, арестовали на Кубани
Кубанские танцоры выиграли чемпионат мира по латиноамериканской программе
В Тимашевском районе девушка оклеветала бывшего любовника
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедряет электронную очередь
В сочинском «Дендрарии» молния ударила в 72-летнюю секвойю
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Власти Краснодара рекомендуют до 31 декабря грузовикам ездить только в ночное время
В Крымском районе мужчина избил до смерти свою 30-летнюю жену
В Сочи загорелся двухэтажный дом
В горах Сочи заблудились туристы из Абхазии
В Тихорецке избрали нового мэра