Елочные базары 2018 в Краснодаре: где купить елку на Новый год

Запах Нового года уже на пути в Краснодар. В субботу, 15 декабря, в краевом центре откроются елочные базары. Мы расскажем, где купить елку в Краснодаре в канун нового 2019 года.

На улицах города 58 елочных базаров развернутся по 49 адресам, где будут продавать новогодних красавиц с 8 до 20 часов ежедневно.

В городском управлении торговли рассказывают, что в Краснодар елки, а, точнее, ели, сосны и пихты привезут из питомников Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, Пермского края и других регионов страны.

- Торговые площадки должны быть из легковозводимых конструкций с праздничной вывеской, украшены флажками или световыми гирляндами. Для создания новогодней атмосферы продавцы хвойных деревьев одеваются в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, - уточняют в пресс-службе администрации Краснодара.

Сколько стоит новогодняя елка в Краснодаре 2018

По предварительным оценкам, один метр пихты будет стоить от 600 рублей за метро, ели – от 500 рублей за метр, а сосна обойдется минимум в 600 рублей за целое дерево.

На всех елочных базарах вам помогут упаковать дерево в сетку, а за отдельную плату даже могут доставить на дом.

Где купить новогоднюю елку в Краснодаре 2018

ул. Трудовой Славы – ул. им. Игнатова.

ул. Сормовская – ул. Онежская (вблизи строения № 3).

ул. Сормовская (вблизи строения № 110).

ул. Сормовская (вблизи строения № 102) – ул. Симферопольская.

ул. им. Селезнёва (вблизи строения № 134) – ул. им. Стасова.

ул. Новороссийская – ул. Волжская (вблизи строения № 77).

Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской – ул. им. Лавочкина.

Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи строения № 216).

ул. им. Тургенева (вблизи строения № 113).

ул. Российская (вблизи строения № 257). 2 торговых объекта.

ул. Красных Партизан (вблизи строения № 163) – ул. Сочинская.

ул. Красных Партизан (вблизи строения № 111).

ул. им. Карякина (вблизи строений № 10 – 18). 2 торговых объекта.

ул. им. Калинина (служебный проход КНИИСХ).

ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 201) – ул. Кореновская.

ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 175, 2-я площадка).

ул. им. Герцена – ул. им. Атарбекова. 2 торговых объекта.

ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30). 2 торговых объекта.

ул. Восточно-Кругликовская (вблизи строения № 48/1). 2 торговых объекта.

Станица Елизаветинская, ул. Степная – ул. им. Шевченко.

Ростовское шоссе, 12 км.

проезд им. Репина (вблизи строения № 40).

Посёлок Российский, ул. им. Заводовского (вблизи строения № 1).

Посёлок Белозёрный (вблизи строения № 12/1).

ул. Ставропольская (у сквера имени Ленина).

ул. Ставропольская (вблизи строения № 254) – ул. им. Стасова.

ул. Ставропольская (вблизи строения № 252) – ул. им. Стасова.

ул. Ставропольская (вблизи строения № 102) – ул. им. Вишняковой.

ул. Садовая (вблизи строения № 2).

ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров). 2 торговых объекта.

ул. Московская – ул. им. 40-летия Победы (у детского городка «Сказка»).

ул. Колхозная – ул. им. 40-летия Победы.

ул. им. Шевченко – ул. Ставропольская.

ул. им. Стасова – ул. Бургасская. 3 торговых объекта.

ул. Бургасская – ул. им. Айвазовского.

ул. Рашпилевская (вблизи строения № 333).

Красных Партизан (вблизи строения № 232) – ул. Аэродромная.

ул. им. Фёдора Лузана (вблизи строения № 12).

Ул. им. Тургенева (вблизи строения № 148/1).

ул. им. Тургенева (вблизи строения № 110) – ул. им. Гагарина.

ул. им. Тургенева – ул. Северная.

ул. им. Калинина – ул. им. Каляева.

ул. Заводская (вблизи строения № 4).

ул. Бульварное Кольцо (вблизи строения № 4).

Проспект Чекистов (вблизи строения № 42)..

Проспект Чекистов (вблизи строения № 33).

Проспект Чекистов (вблизи строения № 15).

Проспект Чекистов (вблизи строения № 9).

Проспект Чекистов (вблизи строений № 7/1–7).

Где купить новогодние игрушки в Краснодаре 2018

Кроме того, в восьми точках появятся точки продаж новогодних игрушек.

ул. Славянская – ул. им. Доватора.

ул. им. Гагарина (вблизи строения № 75/1).

ул. им. Карякина (вблизи строений № 10 – 18).

ул. им. Героя Аверкиева А.А. (вблизи строения № 2).

ул. им. Вавилова Н.И. (вблизи строения № 1).

ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30).

ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров).

ул. Красноармейская – ул. им. Гоголя (со стороны Кооперативного рынка). 8 лотков.