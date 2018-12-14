НОВЫЙ ГОД В OZ МОЛЛ: Вот и пришла пора дарить себе отличное настроение в период новогодних праздников!
Традиционно, на главном входе со стороны трассы М4-Дон развернётся резиденция OZ Мороzа и Снегурочки, где дети смогут сфотографироваться и рассказать своё заветное желание, а так же съесть пару-тройку конфет.
Весь декабрь можно бесплатно упаковать купленные в OZ МОЛЛ подарки, а также отправь теплые слова и пожелания хорошего года близким людям в любой город России! За любую покупку, совершенную в OZ МОЛЛ, выдается фирменная открытка с бесплатной отправкой на любой почтовый адрес Российской Федерации в «Центре бесплатной упаковки подарков и Почты OZ МОРОZА», на втором этаже крыло «Спортмастер».
Фото: администрация OZ МОЛЛ Краснодар
Кому-то будет интересно принять участие в мастер - классах. На втором этаже, рядом с рестораном «Оригами», мастера и мастерицы страны OZ поделятся своими секретами, как для самых близких и любимых сделать подарки на Новый год своими руками! Всех желающих, не зависимо от возраста будут ждать прекрасные новогодние композиции, объемные открытки, рождественские елочки и свечи, новогодние шары, брелочки с символом года и многое другое. Вы сможете сами придумать дизайн и воплотить его в жизнь.
Все желающие смогут поздравить родных и близких с новогодними праздниками с большого экрана ретро - телевизора, установленного со стороны входа «Центральный», профессиональный корреспондент возьмёт у каждого интервью-поздравление, которое будет крутиться с декабря по январь в эфире OZ МОЛЛ.
А вот любители потанцевать и послушать хиты разных лет, отлично проведут время с танцорами и духовым квартетом OZ МОРОZA! Самые активные попадут в настоящий клип, который можно будет увидеть во всех социальных сетях OZ МОЛЛ.
Фото: администрация OZ МОЛЛ Краснодар
С 15 декабря 2018 г. по 15 января 2019 г. работает волшебная online- почта OZ МОРОZА. Расскажите о вашем самом заветном желании, возможно, именно оно исполнится в наступающем году. Все желания принимаются на почту ozmoroz@mail.ru . Держите кулачки! Всем удачи и с наступающим Новым Годом и Рождеством!
Расписание Новогодних мероприятий:
Резиденция OZ МОРОZА и Снегурочки
каждые выходные с 15 декабря по 31 декабря 2018 г.
с 1 января по 7 января 2019 г.
Первый этаж, вход «Центральный»
Новогоднее телевидение OZ МОЛЛ
с 15 декабря 2018 г. по 7 января 2019 г.
Первый этаж, вход «Центральный»
Мастерская OZ МОРОZА – Сделай подарок своими руками!
15, 16, 22, 23 декабря 2018 г. // 1, 3, 5, 7 января 2019 г.
Второй этаж OZ МОЛЛ, рядом с рестораном «Оригами»
Центр бесплатной упаковки подарков
с 15 декабря по 31 декабря 2018 г.
ПОЧТА OZ МОРОZА
с 15 декабря по 31 декабря 2018 г.
Второй этаж, крыло «Спортмастер»
Танцевальный jam OZ МОРОZА
15 , 16, 22, 23, 29, 30, 31 декабря 2018 г.
Галереи OZ МОЛЛ
Духовой квартет OZ МОРОZА
1, 2, 4, 6 января 2019 г.
Галереи OZ МОЛЛ
Танцевальный флешмоб.
1, 3, 5, 7 января 2019 г.
Галереи OZ МОЛЛ
Желаем Вам счастья и приятных сюрпризов в 2019 году!