2018-12-15T12:45:01+03:00
Общество

НОВЫЙ ГОД В OZ МОЛЛ: Вот и пришла пора дарить  себе отличное настроение в период новогодних праздников!

С декабря по январь посетители OZ МОЛЛ получат возможность погрузиться в атмосферу настоящей телевизионной студии, здесь каждый выберет занятие по душе
Иван ЕГОРОВ
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Фото: администрация OZ МОЛЛ КраснодарФото: администрация OZ МОЛЛ Краснодар
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Традиционно, на главном входе со стороны трассы М4-Дон развернётся резиденция OZ Мороzа и Снегурочки, где дети смогут сфотографироваться и рассказать своё заветное желание, а так же съесть пару-тройку конфет.

Весь декабрь можно бесплатно упаковать купленные в OZ МОЛЛ подарки, а также отправь теплые слова и пожелания хорошего года близким людям в любой город России! За любую покупку, совершенную в OZ МОЛЛ, выдается фирменная открытка с бесплатной отправкой на любой почтовый адрес Российской Федерации в «Центре бесплатной упаковки подарков и Почты OZ МОРОZА», на втором этаже крыло «Спортмастер».

Фото: администрация OZ МОЛЛ Краснодар

Фото: администрация OZ МОЛЛ Краснодар

Кому-то будет интересно принять участие в мастер - классах. На втором этаже, рядом с рестораном «Оригами», мастера и мастерицы страны OZ поделятся своими секретами, как для самых близких и любимых сделать подарки на Новый год своими руками! Всех желающих, не зависимо от возраста будут ждать прекрасные новогодние композиции, объемные открытки, рождественские елочки и свечи, новогодние шары, брелочки с символом года и многое другое. Вы сможете сами придумать дизайн и воплотить его в жизнь.

Все желающие смогут поздравить родных и близких с новогодними праздниками с большого экрана ретро - телевизора, установленного со стороны входа «Центральный», профессиональный корреспондент возьмёт у каждого интервью-поздравление, которое будет крутиться с декабря по январь в эфире OZ МОЛЛ.

А вот любители потанцевать и послушать хиты разных лет, отлично проведут время с танцорами и духовым квартетом OZ МОРОZA! Самые активные попадут в настоящий клип, который можно будет увидеть во всех социальных сетях OZ МОЛЛ.

Фото: администрация OZ МОЛЛ Краснодар

Фото: администрация OZ МОЛЛ Краснодар

С 15 декабря 2018 г. по 15 января 2019 г. работает волшебная online- почта OZ МОРОZА. Расскажите о вашем самом заветном желании, возможно, именно оно исполнится в наступающем году. Все желания принимаются на почту ozmoroz@mail.ru . Держите кулачки! Всем удачи и с наступающим Новым Годом и Рождеством!

Расписание Новогодних мероприятий:

Резиденция OZ МОРОZА и Снегурочки

каждые выходные с 15 декабря по 31 декабря 2018 г.

с 1 января по 7 января 2019 г.

Первый этаж, вход «Центральный»

Новогоднее телевидение OZ МОЛЛ

с 15 декабря 2018 г. по 7 января 2019 г.

Первый этаж, вход «Центральный»

Мастерская OZ МОРОZА – Сделай подарок своими руками!

15, 16, 22, 23 декабря 2018 г. // 1, 3, 5, 7 января 2019 г.

Второй этаж OZ МОЛЛ, рядом с рестораном «Оригами»

Центр бесплатной упаковки подарков

с 15 декабря по 31 декабря 2018 г.

ПОЧТА OZ МОРОZА

с 15 декабря по 31 декабря 2018 г.

Второй этаж, крыло «Спортмастер»

Танцевальный jam OZ МОРОZА

15 , 16, 22, 23, 29, 30, 31 декабря 2018 г.

Галереи OZ МОЛЛ

Духовой квартет OZ МОРОZА

1, 2, 4, 6 января 2019 г.

Галереи OZ МОЛЛ

Танцевальный флешмоб.

1, 3, 5, 7 января 2019 г.

Галереи OZ МОЛЛ

Желаем Вам счастья и приятных сюрпризов в 2019 году!

www.ozmall.ru

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