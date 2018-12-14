2018-12-14T16:19:37+03:00
Карта Кубани

Председатель Совета Федерации и Глава Адыгеи обсудили вопросы социально-экономического развития региона

В Москве в ходе рабочей встречи Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили вопросы социально-экономического развития региона, строительства и реконструкции объектов и
Иван Егоров
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Мурат Кумпилов и Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяМурат Кумпилов и Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея
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Во встрече приняли участие представители в СФ от исполнительного и законодательного (представительного) органа государственной власти Адыгеи Олег Селезнев и Мурат Хапсироков.

Валентина Матвиенко отметила, что власти республики и члены Совета Федерации активно взаимодействуют в процессе решения актуальных для субъектов РФ вопросов.

«Мы всегда готовы оказать поддержку регионам, ведь у каждого из них есть как свои достижения, так и свои проблемы», - сказала Валентина Матвиенко.

Мурат Кумпилов поблагодарил Валентину Матвиенко за участие Совета Федерации в жизни региона и проинформировал об основных социально-экономических показателях, результатах выполнения майских указов Президента РФ. Глава Адыгеи также сообщил о реализации приоритетных задач.

«В целом 2018 год мы завершаем с позитивной динамикой, ростом собственных доходов, макроэкономических показателей. У Адыгеи высокая инвестиционная привлекательность. В рейтинге АСИ республика поднялась до 24 места. Благодаря существенной поддержке Совета Федерации, удалось начать решение сложных инфраструктурных вопросов, от которых зависит дальнейшее развитие региона. Это касается и строительства водовода, и развития транспортной инфраструктуры, и очистных сооружений города Майкопа», - сказал Мурат Кумпилов.

Валентина Матвиенко также отметила успехи региона в инвестиционной деятельности, бюджетной политике и подчеркнула, что регион в дальнейшем может рассчитывать на поддержку Совета Федерации в решении значимых для жителей республики задач. Глава республики также выразил уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве с Советом Федерации.

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