2018-12-14T14:15:28+03:00
Происшествия

На Кубани число госпитализированных с отравлением учащихся лицея увеличилось до 18

По словам главы Славянского района, карантин с учебного заведения снимут 15 декабря
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Учебное заведение пока закрыто на карантин.Учебное заведение пока закрыто на карантин.
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Двери лицея № 4 в Славянске-на-Кубани до сих пор закрыты - занятия в учебном заведении отменили из-за карантина. Напомним, ранее сообщалось, что в больницу с подозрением на кишечную инфекцию обратились 15 учащихся в возрасте от семи до 16 лет. Все они госпитализированы.

Что именно съели подростки в столовой, сейчас выясняют следователи.

14 декабря в инфекционном отделении находятся 18 учеников лицея №4. Дети поступили с диагнозами острый гастроэнтерит, ОРВИ, фарингит, острый гастрит.

- У всех ребят отмечается положительная динамика в лечении, состояние здоровья ребят не вызывает опасения, - успокоил глава Славянского района Роман Синяговский. - Что касается пищеблока лицея, то он уже проверен Роспотребнадзором, нарушений в технологии приготовления пищи, претензий к качеству продуктов не выявлено.

По словам Романа Синяговского, действительно, вчера на занятия не явились около 250 ребят. Но большинство из них не пришли по решению родителей, которые были обеспокоены ситуацией.

- 12 бригад врачей провели активный патронаж на дому всех отсутствующих в школе ребят, каждого осмотрели. По результатам осмотра выявлено 11 человек с диагнозами ОРВИ, гастрит, фарингит, - добавляет глава Славянского района. - Детям выписали противовирусные.

Во всех помещения лицея заканчивается дезинфекция. дезинфицируют. Если эпидситуация стабилизируется, то занятия в лицее возобновят 15 декабря.

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