2018-12-14T13:27:24+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи объявил об открытии в республике Года театра

В Госфилармонии РА состоялась церемония открытия Года театра в республике. Поздравить деятелей театрального искусства прибыл Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
Изменить размер текста:

Отметим, по инициативе Президента России Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра в России. Сегодня по всей стране прошли торжества, посвящённые его открытию.

Глава Адыгеи поприветствовал всех, чья жизнь связана со сценической деятельностью и ветеранов театрального искусства, отметив, что театр давно доказал свою важную роль в формировании личности; в сохранении и передаче высоких моральных, духовных ценностей; сбережении языка и традиций.

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

«Миссия театра и в том, чтобы способствовать сближению и взаимопониманию разных народов нашей страны, укреплению межкультурного диалога. Высокую гуманитарно-просветительскую миссию достойно выполняют и театры Республики Адыгея, каждый из которых имеет яркую творческую биографию. Сегодня, опираясь на лучшие традиции отечественного театрального искусства, они продолжают развиваться, расширяют репертуар, ведут активную гастрольную деятельность», - сказал Мурат Кумпилов.

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

Глава РА отметил вклад Национального театра РА им. Ибрагима Цея в продвижение адыгского языка и литературы и вклад всех театральных коллективов региона в развитие многонациональной культуры Адыгеи и всей России. Особую роль, по мнению Мурата Кумпилова, играет Союз театральных деятелей республики, в том числе и в поддержке молодых талантов и ветеранов сцены.

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

Как подчеркнул Глава региона, Год театра призван привлечь внимание к насущным вопросам в сфере культуры. Мурат Кумпилов напомнил о предпринимаемых регионом усилиях по восстановлению домов культуры в сёлах и подчеркнул, что в данной сфере будет запущена программа целевой поддержки. Особое внимание уделяется поиску и воспитанию талантливых кадров.

В текущем году был создан Совет при Главе Республики Адыгея по культуре и искусству, цель которого – обеспечить взаимодействие между исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея, органами местного самоуправления, творческими союзами, организациями культуры и искусства, творческими работниками.

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

«При поддержке руководства страны мы усилили работу в Республике Адыгея. Укрепляем инфраструктуру, решаем социальные вопросы работников отрасли. У нас еще немало задач, но многие из них можно решить только совместными усилиями. Все это мы обязательно будем обсуждать в предстоящем году. Уверен, что наступающий Год театра будет ярким и творческим, даст новый импульс развитию театрального искусства в Адыгее», - сказал Глава РА и объявил об открытии в республике Года театра.

Далее участники торжественного собрания заслушали видеопоздравление от председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина. Также деятелей искусства поприветствовал председатель Союза театральных деятелей РА Заур Зехов.

В продолжение вечера собравшихся ждала концертная программа с участием артистов четырех государственных театров республики. Кроме того, для гостей праздника была организована выставка сценического костюма и сценографии из фондов государственных театров Адыгеи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Председатель Совета Федерации и Глава Адыгеи обсудили вопросы социально-экономического развития региона
В Москве в ходе рабочей встречи Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили вопросы социально-экономического развития региона, строительства и реконструкции объектов и
Новости 24
Избран новый глава Абинского района
Более половины пассажирских автобусов на Кубани не соответствовали требованиям безопасности
Кубанские дороги отремонтируют за счет Федерального бюджета
На Кубани водитель маршрутки высадил пенсионерку, потерявшую сознание
В Ленинградском районе после ремонта окрыли Дом Культуры и парк
Туристическим брендом Геленджика стала бухта в виде подковы
Новогодние мероприятия посетят более 600 тысяч кубанских школьников
Похитители кофе задержаны в Северском районе
На Кубани восстанавливают поврежденный ливнями мост в Джубгском поселении
Очередной похититель люков задержан в Краснодаре
Жители Кубани активно идут в бизнес
Первоцветы распустились в Сочинском нацпарке
В Тбилисском районе две девушки пострадали в ДТП с грузовиком
Футбольная «Кубань» признана банкротом
В Крыловском районе у 66-летнего мужчины в доме нашли банку с гашишным маслом
Директора цирка, в котором лев напал на юную зрительницу, арестовали на Кубани
Кубанские танцоры выиграли чемпионат мира по латиноамериканской программе
В Тимашевском районе девушка оклеветала бывшего любовника
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедряет электронную очередь
В сочинском «Дендрарии» молния ударила в 72-летнюю секвойю
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Власти Краснодара рекомендуют до 31 декабря грузовикам ездить только в ночное время
В Крымском районе мужчина избил до смерти свою 30-летнюю жену
В Сочи загорелся двухэтажный дом
В горах Сочи заблудились туристы из Абхазии
В Тихорецке избрали нового мэра