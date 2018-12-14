2018-12-14T13:27:24+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи объявил об открытии в республике Года театра

В Госфилармонии РА состоялась церемония открытия Года театра в республике. Поздравить деятелей театрального искусства прибыл Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
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Отметим, по инициативе Президента России Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра в России. Сегодня по всей стране прошли торжества, посвящённые его открытию.

Глава Адыгеи поприветствовал всех, чья жизнь связана со сценической деятельностью и ветеранов театрального искусства, отметив, что театр давно доказал свою важную роль в формировании личности; в сохранении и передаче высоких моральных, духовных ценностей; сбережении языка и традиций.

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

«Миссия театра и в том, чтобы способствовать сближению и взаимопониманию разных народов нашей страны, укреплению межкультурного диалога. Высокую гуманитарно-просветительскую миссию достойно выполняют и театры Республики Адыгея, каждый из которых имеет яркую творческую биографию. Сегодня, опираясь на лучшие традиции отечественного театрального искусства, они продолжают развиваться, расширяют репертуар, ведут активную гастрольную деятельность», - сказал Мурат Кумпилов.

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

Глава РА отметил вклад Национального театра РА им. Ибрагима Цея в продвижение адыгского языка и литературы и вклад всех театральных коллективов региона в развитие многонациональной культуры Адыгеи и всей России. Особую роль, по мнению Мурата Кумпилова, играет Союз театральных деятелей республики, в том числе и в поддержке молодых талантов и ветеранов сцены.

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

Как подчеркнул Глава региона, Год театра призван привлечь внимание к насущным вопросам в сфере культуры. Мурат Кумпилов напомнил о предпринимаемых регионом усилиях по восстановлению домов культуры в сёлах и подчеркнул, что в данной сфере будет запущена программа целевой поддержки. Особое внимание уделяется поиску и воспитанию талантливых кадров.

В текущем году был создан Совет при Главе Республики Адыгея по культуре и искусству, цель которого – обеспечить взаимодействие между исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея, органами местного самоуправления, творческими союзами, организациями культуры и искусства, творческими работниками.

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

«При поддержке руководства страны мы усилили работу в Республике Адыгея. Укрепляем инфраструктуру, решаем социальные вопросы работников отрасли. У нас еще немало задач, но многие из них можно решить только совместными усилиями. Все это мы обязательно будем обсуждать в предстоящем году. Уверен, что наступающий Год театра будет ярким и творческим, даст новый импульс развитию театрального искусства в Адыгее», - сказал Глава РА и объявил об открытии в республике Года театра.

Далее участники торжественного собрания заслушали видеопоздравление от председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина. Также деятелей искусства поприветствовал председатель Союза театральных деятелей РА Заур Зехов.

В продолжение вечера собравшихся ждала концертная программа с участием артистов четырех государственных театров республики. Кроме того, для гостей праздника была организована выставка сценического костюма и сценографии из фондов государственных театров Адыгеи.

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