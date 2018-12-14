2018-12-14T14:36:13+03:00
Общество

«Мороженое и собачий корм оставили, газеты убрали»: на Кубани киоски с печатной продукцией борются за выживание

Только в Краснодаре из 93 торговых точек осталось 63
Евгения ОСТРАЯ
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С 2017 года на Кубани закрылось 80 киосков "Роспечати"С 2017 года на Кубани закрылось 80 киосков "Роспечати"
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- Дайте «Комсомолочку», - протягиваю киоскерше пятнадцать рублей, попутно разглядывая «сопутствующий» ассортимент.

На фоне многообразия китайских пластмассовых игрушек, магнитиков, семян для посадки и даже портняжных ниток теряется дорогая сердцу газета.

- А что делать, - поясняет директор краснодарского филиала «Роспечати» Владислав Загребин, - мы вынуждены выживать. Крупные ритейлеры вытесняют нас с этого рынка. А продажа прессы никогда не была прибыльным бизнесом. И в эпоху расцвета электронных СМИ ситуация и вовсе близка к патовой. Спрос на газеты и журналы в уличных киосках небольшой.

В курортных городах и в Краснодаре, например, приходится тратиться на новые киоски, которые должны соответствовать требованиям благоустройства. А это от 300 до 600 тысяч.

- Они никогда не окупятся, - говорит операционный директор «Роспечати» в Краснодарском крае Светлана Галкина. - Это вообще смертельно для нас.

В Краснодарском крае у главного поставщика прессы до 2017-го года было 400 киосков. Спустя год 80 из них закрылись по разным причинам.

- Часть мы сами закрыли, потому что нерентабельны стали. А остальные...где-то в схему дислокации муниципалитетов не включили. А потом, когда включили — это были уже крайне невыгодные для нашей торговли позиции. И мы, естесственно, совсем туда не встали уже. Зачем идти на заранее убыточное место? - продолжает Светлана Галкина. - В одном из населенных пунктов Геленджика совсем пришлось закрыть единственный киоск. Власти не продлили договор аренды. Знаете, сколько жалоб к нам поступает от жителей теперь оттуда?!

В апреле прошлого года в Правительстве страны было подписано распоряжение о мерах поддержки книготорговли и распространения печатных СМИ. Только на местах вместо того, чтобы развивать это направление, газетные киоски начали сравнивать с землей.

- У нас было два киоска в Хостинском районе Сочи, - рассказывает «Комсомолке» частный предприниматель Николай Москвин. У него на курорте было две точки по продаже газет и журналов. - Один снесли, другой - на пути к этому. На днях мы получили решение суда, по которому и он будет снесен. Кстати, вместе с нашим киоском собирались сровнять с землей еще и ларек с мороженым и собачьи кормом, но в итоге они остались, а нас убрали.

Однако в мэрии Сочи утверждают, что это случай чуть ли не единственный на курорте.

- За 2,5 года у нас не закрылся (практически!) ни один киоск с печатной продукцией, - пояснил «Комсомольской правде» начальник управления торговли Сочи Андрей Никончук. - Их в городе сейчас 57 объектов. Но и заявок о желании открыться и предоставить место под киоск с прессой никто не изъявлял.

Более того, в сочинской администрации заверяют, что «закрывают глаза» на то, что объем сопутствующих товаров (тех самых пластиковых кукол и магнитиков) превышает, порой, разрешенные 25 процентов помимо продажи газет и журналов.

- Мы понимаем, что копейку не сколотить на прессе, все сейчас ушли в интернет, - говорит Андрей Никончук. - А в Хостинском районе киоск находился на федеральной земле и решение о сносе было принято именно по этой причине. Что касается требований, которые предъявляются к внешнему виду объектов, торгующих печатной прессой, то они едины для всех.

- Мы же не можем сделать исключение для кого-то, разрешать на лавке, простите, торговать, - продолжает начальник управления сочинской торговли. - Так происходит и в Москве, и в Питере.

Современные павильоны с модными рольставнями пришли на смену привычным синим киоскам с газетами. Подстраиваться под общий европейский облик заставили всех.

Что же до столицы Кубани, то в Краснодаре с 2014 года из 92 осталось 63 киоска «Роспечати», предлагающих купить бумажную прессу. Но в мэрии связывают это исключительно с отсутствием экономической выгоды предприятия.

- Если бы нам предлагали места большой проходимости, думаю, ситуацию можно было бы изменить, - отвечает на это генеральный директор краснодарского филиала «Роспечати» Владислав Загребин.

Но тогда без особой программы поддержки представителей отрасли на местах не обойтись. Слишком лакомым является каждый метр земли на юге.

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