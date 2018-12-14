2018-12-17T10:21:52+03:00
Карта Кубани

В Адыгее возводят самый мощный в стране ветропарк

В Адыгее началась основная часть реализации крупнейшего пилотного проекта по созданию самого мощного в России ветропарка на 150 МВт
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
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Реализует проект подразделение «Росатома» - управляющая компания АО «НоваВинд», АО «ВетроОГК» - проектная организация, осуществляющая строительство ветропарка. Он будет расположен на границе Гиагинского и Шовгеновского районов.

Как подчеркивает Глава РА Мурат Кумпилов, успешная реализация проекта даст импульс для роста экономики Адыгеи и станет отправной точкой в развитии ветроэнергетики в России.

Сегодня по поручению руководителя региона с ходом строительства Адыгейской ветроэлектростанции (ВЭС) ознакомился премьер-министр РА Александр Наролин. На строительную площадку также прибыли заместитель генерального директора по обеспечению жизненного цикла ветропарков АО «НоваВинд»Андрей Нестерук, министр экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов.

Андрей Нестерук выразил благодарность органам власти за содействие в реализации проекта, благодаря которому все запланированные работы проводятся в срок и без бюрократических проволочек.

Ранее при содействии органов власти республики были даны положительное заключение Госэкспертизы Адыгеи, разрешение на строительство ветропарка и подстанции на 220кВ. В июле АО «ВетроОГК» приступил к развёртыванию техники на площадке, куда уже поставлены практически все комплектующие для ветроустановок.

В настоящее время выполняются строительно-монтажные работы, закладывается фундамент под ветробашни. В ходе строительства будут установлены 60 ветроустановок мощностью 2,5МВт (мегаватт) каждая. Для технологического присоединения к внешним сетям рядом идет строительство подстанции 220 кВ (киловольт) и необходимых линий электропередачи.

Премьер-министр РА Александр Наролин отметил, что развитие альтернативной энергетики входит в общую энергетическую концепцию и комплексную работу по сохранению экологического благополучия региона. Поэтому республика заинтересована в реализации этого уникального проекта, который даст импульс развитию возобновляемой энергетики, поможет восполнить растущие потребности республики в энергомощностях. Мощный ветропарк позволит сократить энергодефицитность Республики Адыгея на 20%. Кроме того, здесь будут созданы новые рабочие места, бюджет получит дополнительные налоговые отчисления.

«Глава Адыгеи уделяет самое пристальное внимание ходу реализации проекта. Мы стараемся оказывать всевозможное содействие, создаем инвестору комфортные условия. Объект включен в схему и программу развития электроэнергетики на 2018-2022 годы. С учетом приоритетности развития генерации на основе возобновляемых источников, сопровождение данного проекта осуществляется в режиме «одного окна». Мы максимально упрощаем процедуры согласования, обеспечиваем эффективное взаимодействие профильных ведомств, органов местного самоуправления с руководством компании, представляющей в Адыгее «Росатом», - сказал Александр Наролин.

Было отмечено, что для успешной реализации проекта в республике также есть необходимые природно-климатические условия, удобное географическое положение. По результатам проведенных расчетов, сила ветра достаточна для стабильной работы Адыгейской ВЭС: потенциальная сила ветра на высоте 80 метров составляет до 7 м/с.

Плановая среднегодовая выработка ветропарка составит 354 млн кВт/ч в год. Ввод ВЭС в эксплуатацию намечен на середину 2019 года. В дальнейшем опыт республики будет масштабирован по всей стране.

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