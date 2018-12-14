2018-12-17T10:21:52+03:00
Карта Кубани

Некоммерческие организации Адыгеи будут участвовать в реализации социальных программ

Кроме того, определен перечень услуг, которые могут быть переданы на исполнение некоммерческим организациям
Иван ЕГОРОВ
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Мероприятия по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, обсудили на заседании профильного Координационного совета под председательством заместителя премьер-министра РА Натальи Широковой.

По информации Минтрудсоцразвития республики, в настоящее время в регионе создаётся нормативная база, определяющая порядок взаимодействия органов власти и СОНКО; продолжается формирование реестра поставщиков социальных услуг. Кроме того, определен перечень услуг, которые могут быть переданы на исполнение некоммерческим организациям.

В ходе заседания были заслушаны доклады о проделанной работе в муниципалитетах и заинтересованных министерствах и ведомствах.

Комментируя выступления, Наталья Широкова подчеркнула, что участие СОНКО в предоставлении социальных услуг населению призвано обеспечить конкурентную среду в данной сфере, повышение качества услуг. Эту задачу ставит перед регионами Президент РФ Владимир Путин. Также данная работа находится под пристальным вниманием Главы РА Мурата Кумпилова.

Вице-премьер РА поручила вовлекать некоммерческие организации в реализацию муниципальных и ведомственных программ, формировать инфраструктуру поддержки СОНКО.

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