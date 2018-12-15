2018-12-17T10:21:52+03:00
Общество

Новогодние ярмарки 2018-2019 в Краснодаре: площадки, расписание работы, дата открытия

Лучшие рождественские и новогодние ярмарки 2018-2019 в Краснодаре. Мы подскажем, как и где выгодно купить елки, украшения, подарки на год Свиньи
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Торговые точки будут открыты с самого утра и до вечераТорговые точки будут открыты с самого утра и до вечераФото: Евгения ГУСЕВА
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До новогодних праздников осталось совсем немного времени. Кубанская столица уже преобразилась: в городе появились праздничные елки, разноцветные гирлянды. На улицах можно встретить Деда Мороза, размеренно идущего на очередной утренник. А это значит, что пора задуматься о презентах для коллег и начать украшать свой дом. Мы подскажем, как и где выгодно купить елки, новогодние игрушки подарки на год Свиньи.

Главная рождественская ярмарка города открылась на Театральной площади. Здесь краснодарцы смогут приобрести одежду, обувь и текстиль аксессуары ручной работы, а также дизайнерские товары от торговых российских предприятий, а также предпринимателей и дизайнеров из Краснодара и Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Рязани, Костромы, Республики Коми, Нижегородской, Ивановской, Волгоградской, Воронежской областей, Ставрополья.

Всего открыто 57 торговых точек, так что разгуляться жителям города есть где.

- Жители города смогут не только приобрести оригинальные вещи, но и поучаствовать в мастер-классах, попробовать создать свои собственные изделия, - говорят организаторы.

Работа Рождественской ярмарки продлится до 29 декабря.

Режим: с 10:00 до 20:00.

Адрес: ул. Красная, 124

Вход бесплатный!

Еще одна ярмарка открылась на площади около кинотеатра «Болгария». Здесь можно приобрести глиняные игрушки и берестяные изделия, деревянные поделки и сувениры. А еще гости ярмарки смогут попробовать и рождественские кексы, имбирное печенье, сыры, мед, варенье из сосновых шишек, травяные чаи, соленья, пироги, блины.

Торговые точки будут открыты до 23 декабря.

Режим: с 10:00 до 20:00.

Адрес: ул. Ставропольская, 236/А

Вход бесплатный!

Презенты можно найти на любой вкус и кошелек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Презенты можно найти на любой вкус и кошелек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рождественская ярмарка заработала в «Центре города». Здесь можно найти эксклюзивные подарки, сувениры ручной работы, крафтовые изделия.

Также всем желающим предлагают продегустировать различные угощения и праздничные напитки. Так что выбраться можно всей семьей.

Торговые точки будут открыты до 7 января.

Режим: с 12:00 до 21:00.

Адрес: ул. Красная, 176.

Вход бесплатный!

А у входа в ТРЦ «Галерея» открылась ярмарка «Рождественские истории». Здесь можно найти множество идей для подарков родным и коллегам. Обратите особое внимание на очаровательных хрюшек-игрушек, ведь 2019 - год Свиньи по китайскому календарю.

Ярмарка будет работать до 8 января.

Режим: с 10:00 до 22:00.

Адрес: ул. Володи Головатого, 313

Вход бесплатный!

Еще одна ярмарка открылась в ТЦ «Мега». Торговые точки заработали на нескольких площадках, первая около ресторанного дворика, вторая - около центральной стойки информации.

Сувениры, эксклюзивные елочные игрушки, украшения, изготовленные мастерами, пижамы кигуруми, пледы с рукавами, сладкие подарки, резные свечи ручной работы, новогодняя и рождественская флористика, игрушки для детей и множество других интересных товаров. Словом, здесь можно «набрать» праздника полную корзинку.

Тороговые точки открыты до 6 января.

Режим: с 10:00 до 22:00.

Адрес: Тургеневское шоссе, 27

Вход бесплатный!

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