2018-12-16T18:56:25+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» переиграл минский «Цмоки» в Краснодаре

В последнем матче года краснодарцы показали убедительную игру
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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В краснодарском “Баскет-Холле” прошел очередной матч “Локомотива-Кубани” в Единой лиге ВТБ. Краснодарские “железнодорожники” принимали чемпиона БелоруссииЦмоки-Минск”.

“Красно-зеленые” вышли заряженными на победу и жаждали реабилитироваться перед своими болельщиками за недавнее поражение от “Астаны”. Несмотря на потерю Фалля и Уйатхеда уже во второй четверти “Локо” оторвался на 22 очка.

- На старте «Локомотив-Кубань» обменялся с «драконами» парой результативных атак, но потом заиграл в обороне плотнее. За первые пять с половиной минут «красно-зеленые» пропустили всего 6 очков, и после попадания Джонсона из краски спровоцировали чужой тайм-аут. 13:6. Александр Крутиков попытался перезагрузить матч для своих парней, однако треха Хвостова и попадания Кулагина с Джонсоном со средней дистанции нарастили доминирование «Локо». К концу первой четверти хозяева закрепились на отсечке «плюс 11», - сообщает пресс-служба ПБК “Локомотив-Кубань”.

Во второй четверти определяющим стал рывок “Локо” 14:0. Это ускорение включило в себя две трехи Фридзона, результативный проход Райта и множество гостевых промахов из усложненных ситуаций.

После этого на трибунах появилась теплая предновогодняя атмосфера, ведь в следующий раз болельщики увидят своих любимцев уже в 2019 году.

Уверенная игра команды дала тренеру возможность предоставить время молодому Тимофею Герасимову. Итог - уверенная победа 80:69. Хвостов отметился дабл-даблом - на его счету 14 очков и 11 передач. У Ивлева 15 очков и 6 подборов.

- У нас была очень тяжелая неделя. Матч с «Астаной», важная игра с «Цедевитой», а теперь еще и «Цмоки-Минск». Провели третий матч за восемь дней. У «Локо» есть проблемы с травмированными: помимо Фалля и Уайтхеда сыграть с «Цмоками» не смог и Тревор Лэйси. Тем не менее, нам удался качественный матч. Несмотря на отдельные проблемы, мы хорошо отработали в защите, взяли 37 подборов и сделали 27 ассистов. С такой ротацией, с тремя молодыми игроками в составе, это очень достойные цифры, - сказал после матча главный тренер "Локо" Владе Йованович.

Свой следующий календарный матч "Локомотив-Кубань" проведет в Берлине, где встретится с местной "Альбой". Игра Еврокубка состоится 19 декабря и начнется в 22:15 по московскому времени.

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