- Я же купила проездной на автобус, почему должна вам платить за поездку еще раз, - недоумевает в маршрутке пенсионерка, которая вымаливает водителя остаться в салоне.

- Мне ваш проездной до лампочки. За льготников никакой компенсации! - бурчит шофер, резко закрывая дверь автобуса, и нажимает на газ.

В кубанской столице уже не первый год между льготниками и водителями маршруток идет нешуточная война. Встреча пенсионеров и шоферов может и не заканчивается скандалом, но разговор проходит на повышенных тонах. И те, и другие отстаивают свою правду. Старики говорят, что проехать в маршрутке с проездным имеют полное право - удостоверение есть, проездной билет купили, но часто водители везти такого пассажира отказываются, просто не останавливают машины, когда видят на остановке пенсионера. Шоферы выдумывают свои законы, якобы льготы действуют не во всех автобусах, «конкретно на их маршруте» льготников не перевозят.

- Если мы говорим о проездном билете на автобус, то он действует абсолютно на всех муниципальных маршрутах города (от №1 до № 100 и неважно, какой тип автобуса подъедет - Авт.), - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов. - Но некоторые водители до сих пор живут мнением о том, что они являются хозяевами маршрута или автобуса, а потому думают, что могут диктовать свои правила.

Вопреки заявлениям краснодарских автобусников, государство возмещает компаниям-перевозчикам суммы, затраченные на льготников. Чтобы получить компенсацию, необходимо подготовить пакет документов, а затем отдать их в соцзащиту.

- Предприятие субсидии получает. То, что средства не доходят до водителей, это уже вопрос другой. В этом случае они должны обратиться к своему работодателю, но не срываться на пассажирах, - продолжает Владимир Анфиногенов.

К слову, зачастую собирать документы не хочет сам шофер. Кто-то не ведет учет льготников, которых он перевез, кто-то не хочет тратить время на заполнение ведомостей, - проще льготников не брать на борт. Однако такое поведение чревато последствиями.

Водителей маршруток, закрывающих глаза на проездной и отказывающихся везти пенсионера, наказывают. Как правило, рублем. Штрафы небольшие - от тысячи до 3 000 рублей, но существенные для кармана шофера. Если же жалобы на водителя становятся постоянными, то с ним прощаются.

К слову, в 2018 году за грубость и хамство к дисциплинарной ответственности привлекли 147 водителей – кому-то сделали выговор, а кому-то пришлось раскошелиться. Еще шесть человек уволили. О всех случаях стало известно после жалоб краснодарцев.

АЛЛО!

Пожаловаться на грубость водителя или сообщить о нарушениях краснодарцы могут круглосуточно по телефону «горячей линии» 8 (861) 218-99-18. Оставляя жалобу, пассажиру необходимо назвать бортовой номер автобуса, троллейбуса или трамвая, а также место, время и характер нарушения, свои личные данные.

ВАЖНО!

Льготы на проезд в общественном транспорте города предоставляют:

- пенсионерам и ветеранам труда;

- ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости;

- жертвам политических репрессий;

- труженикам тыла;

- федеральным льготникам: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, их вдовам; несовершеннолетним узникам фашизма; ветеранам боевых действий; блокадникам; инвалидам и детям-инвалидам; чернобыльцам и др.

- детям из многодетных семей;

- гражданам, которые сопровождают инвалида I группы или ребенка-инвалида.