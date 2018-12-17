2018-12-17T11:54:18+03:00
Общество

В Краснодаре прошел фестиваль огня и света

Всем присутствующим подарили бенгальские свечи [фото]
Ольга ШАХОВА@olgakomsomolka
Поделиться:
Пиротехническое шоу в КраснодареПиротехническое шоу в КраснодареФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Парковка у одного из торгово-развлекательных центров Краснодара в этот вечер превратилась в подмостки. На сцене - артисты огня и света.

Ангелы огня Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ангелы огняФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пиротехническое шоу привезли в столицу Краснодарского края специалисты из Санкт-Петербурга.

Световое представление Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Световое представлениеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Перед Новым годом они проехались по кубанским городам и показали свое шоу впервые. 14 декабря побывали в Геленджике, на следующий день махнули в Новороссийск, а 16 числа уже выступали в Краснодаре.

Огнедышащие Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

ОгнедышащиеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Жителям Кубани показали огненно-пиротехнические и световые представления.

Танцы света Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Танцы светаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Прошел флешмоб бенгальских огней — их подарили каждому гостю и в конце программы все зажгли эти палочки.

Всем раздали бенгальские огни Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Всем раздали бенгальские огниФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Шоу длилось час.

Шоу Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

ШоуФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Артисты на сцене не только жонглировали огнем, они еще танцевали под фейерверки, показывали трюки с фаерами.

Пиротехническое представление Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пиротехническое представлениеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Гостей развлекали конкурсами, светящимися шарами.

Пиротехническое шоу в Краснодаре Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пиротехническое шоу в КраснодареФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Арт-проект «Вместе Зажигаем» появился еще в 2011 году, за это время артисты побывали более чем 300 городах.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Избран новый глава Абинского района
Более половины пассажирских автобусов на Кубани не соответствовали требованиям безопасности
Кубанские дороги отремонтируют за счет Федерального бюджета
На Кубани водитель маршрутки высадил пенсионерку, потерявшую сознание
В Ленинградском районе после ремонта окрыли Дом Культуры и парк
Туристическим брендом Геленджика стала бухта в виде подковы
Новогодние мероприятия посетят более 600 тысяч кубанских школьников
Похитители кофе задержаны в Северском районе
На Кубани восстанавливают поврежденный ливнями мост в Джубгском поселении
Очередной похититель люков задержан в Краснодаре
Жители Кубани активно идут в бизнес
Первоцветы распустились в Сочинском нацпарке
В Тбилисском районе две девушки пострадали в ДТП с грузовиком
Футбольная «Кубань» признана банкротом
В Крыловском районе у 66-летнего мужчины в доме нашли банку с гашишным маслом
Директора цирка, в котором лев напал на юную зрительницу, арестовали на Кубани
Кубанские танцоры выиграли чемпионат мира по латиноамериканской программе
В Тимашевском районе девушка оклеветала бывшего любовника
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедряет электронную очередь
В сочинском «Дендрарии» молния ударила в 72-летнюю секвойю
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Власти Краснодара рекомендуют до 31 декабря грузовикам ездить только в ночное время
В Крымском районе мужчина избил до смерти свою 30-летнюю жену
В Сочи загорелся двухэтажный дом
В горах Сочи заблудились туристы из Абхазии
В Тихорецке избрали нового мэра