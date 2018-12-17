В Краснодаре прошел фестиваль огня и света

Парковка у одного из торгово-развлекательных центров Краснодара в этот вечер превратилась в подмостки. На сцене - артисты огня и света.

Ангелы огняФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пиротехническое шоу привезли в столицу Краснодарского края специалисты из Санкт-Петербурга.

Световое представлениеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Перед Новым годом они проехались по кубанским городам и показали свое шоу впервые. 14 декабря побывали в Геленджике, на следующий день махнули в Новороссийск, а 16 числа уже выступали в Краснодаре.

Жителям Кубани показали огненно-пиротехнические и световые представления.

Танцы светаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Прошел флешмоб бенгальских огней — их подарили каждому гостю и в конце программы все зажгли эти палочки.

Всем раздали бенгальские огниФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Шоу длилось час.

Артисты на сцене не только жонглировали огнем, они еще танцевали под фейерверки, показывали трюки с фаерами.

Пиротехническое представлениеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Гостей развлекали конкурсами, светящимися шарами.

Пиротехническое шоу в КраснодареФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Арт-проект «Вместе Зажигаем» появился еще в 2011 году, за это время артисты побывали более чем 300 городах.