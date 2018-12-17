В Краснодаре прошел фестиваль огня и света
Парковка у одного из торгово-развлекательных центров Краснодара в этот вечер превратилась в подмостки. На сцене - артисты огня и света.
Ангелы огняФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Пиротехническое шоу привезли в столицу Краснодарского края специалисты из Санкт-Петербурга.
Световое представлениеФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Перед Новым годом они проехались по кубанским городам и показали свое шоу впервые. 14 декабря побывали в Геленджике, на следующий день махнули в Новороссийск, а 16 числа уже выступали в Краснодаре.
ОгнедышащиеФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Жителям Кубани показали огненно-пиротехнические и световые представления.
Танцы светаФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Прошел флешмоб бенгальских огней — их подарили каждому гостю и в конце программы все зажгли эти палочки.
Всем раздали бенгальские огниФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Шоу длилось час.
ШоуФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Артисты на сцене не только жонглировали огнем, они еще танцевали под фейерверки, показывали трюки с фаерами.
Пиротехническое представлениеФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Гостей развлекали конкурсами, светящимися шарами.
Пиротехническое шоу в КраснодареФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Арт-проект «Вместе Зажигаем» появился еще в 2011 году, за это время артисты побывали более чем 300 городах.