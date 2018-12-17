2018-12-18T15:29:11+03:00
Недвижимость

В Губернском прошел День здоровья

На праздник пригласили звезду кикбоксинга Артема Левина
Евгения СОРОКА
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Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
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Выходные в Губернском начались под знаком спорта. Жители микрорайона, несмотря на пасмурную погоду и накрапывающий дождь, вышли на центральную аллею «Сердце Губернского», чтобы размяться и взбодриться. Открытую тренировку для жителей микрорайона проводил многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу. Артем уже дважды посетил кубанскую столицу по приглашению застройщика Губернского – группы компаний «ЮгСтройИнвест».

- Два года назад я познакомился с компанией «ЮгСтройИнвест» в Ставрополе. Через неделю я приехал в Краснодар и был впечатлен увиденным. Я еще нигде не встречал такого оснащения - спортивные площадки, уличные тренажеры, роллердром. Я много путешествую по России, но подобного, честно признаюсь, не видел, - поделился Левин. - Спорт должен быть доступным, если мы хотим в будущем иметь здоровую нацию.

После зарядки вся делегация выдвинулась в новую школу, учреждение, как и вся спортивная и досуговая инфраструктура Губернского, также было построено ЮСИ. В актовом зале пообщаться с Левиным и представителями административного аппарата – Сергеем Мясищевым, заместителем министра спорта Краснодарского края, Александром Журавлевым, главой Прикубанского внутригородского округа и Анатолием Мирошниковым, начальником управления по физической культуре и спорту – собрались кубанские кикбоксеры, поклонники Артема и журналисты ведущих СМИ.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

- Подобные спортивные мероприятия необходимо проводить с целью привлечения детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, - сказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

Личное общение с чемпионами этому особенно способствует.

- Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Краснодара Евгений Первышов первостепенно ставят задачу - доступный спорт, - добавил начальник управления по физической культуре и спорта Краснодара Анатолий Мирошников. – Важно, чтобы каждый житель, выходя из своего дома, видел спортивную инфраструктуру. В микрорайоне Губернском она есть.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

- В наших микрорайонах больше всего спортивных и игровых площадок, - отметил заместитель генерального директора группы компаний Андрей Анашкин. - Потому что здоровая нация - это здоровая страна.

Из актового зала – в зал спортивный. Для молодых и взрослых тайских боксеров Артем Левин провел мастер-класс – показал приемы и личные фишки, которые помогли ему выиграть технически сложные спарринги, научил новым комбинациям и объяснил, когда лучше ими пользоваться. В завершение Дня здоровья чемпион пообщался с тренерами, поделился своим профессиональным опытом, рассказал о подходе к тренировкам, эмоциональном настрое и работе со страхом.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Поездка на кубанскую землю закончилась для Артема в клубе «Кузня» - там спортсмен также провел мастер-класс и пообщался с бойцами в неформальной обстановке.

В микрорайонах ГК «ЮгСтройИнвест» регулярно проходят массовые спортивные мероприятия, в которых участвуют известные в стране и мире спортсмены. Компания активно продвигает здоровый образ жизни, создает разнообразную спортивную инфраструктуру. Так, во дворах Губернского установлены спортплощадки, крытые тренажерные залы, воркаут-площадки и роллердромы - у жителей микрорайона есть возможность заниматься различными видами спорта не выезжая за пределы микрорайона.

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