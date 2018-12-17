Игрок ФК «Краснодар»: «Наверное, «Байер» – не самый сильный соперник из тех, что могли нам достаться, но и не самый слабый»

Первая часть сезона в российской премьер-лиге закончилась, но не утихают баталии в европейских турнирах. Тем более что ФК «Краснодар» очередной раз попал в еврокубковую весну. В этот раз соперником черно-зеленых стал немецкий «Байер».

Краснодарцы с 12 очками заняли второе место в группе, а немецкий клуб выиграл свою группу с 13 баллами. «Байер» идет в чемпионате Германии на 11 месте, в активе команды 18 очков. ФК «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

– На этой стадии в Лиге Европы слабых команд не остается, - говорит главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев. - Все, кто вышел в 1/16 финала – либо клубы с большим именем, либо те, что в последнее время показывают очень хороший футбол. В «Байере» есть футболисты стоимостью по 45 миллионов евро и даже 55 миллионов. Состав немецкого клуба прекрасно укомплектован – там собраны как опытные футболисты, так и молодые таланты. Мы получили еще одну прекрасную возможность проверить себя в играх с соперником высокого европейского уровня. На такие матчи никого не нужно специально настраивать. Для нас всех это великолепная мотивация. Мы уверены в своих силах, будем готовиться и сделаем всё, чтобы порадовать наших болельщиков.

Поделился впечатлениями от жеребьевки и Юрий Газинский.

– Наверное, «Байер» – не самый сильный соперник из тех, что могли нам достаться, - говорит игрок. - Но и уж точно – далеко не самый слабый. И вообще, на этой стадии слабых в принципе быть не может, тем более что российским командам всегда непросто играть с немецкими, и «Краснодар» в этом убеждался не раз на собственном опыте. Что ж, будем готовиться к серьезным сражениям. Надеюсь, что матчи получатся интересными.

А пресс-служба немецкого клуба тоже успела отреагировать на будущий матч в Краснодаре мемом из сериала «Игра престолов»

«Когда понимаешь, что придется играть в России»

Скриншот Твиттера "Байера"Фото: СОЦСЕТИ

К сообщению прикрепили изображение героя сериала Джона Сноу. Потом сделали следующий твит:

«Хотя они находятся южнее Леверкузена. Возможно, будет не так плохо».

Но тут за ФК «Краснодар» вступился ФК «Енисей»:

«Ребята, Краснодар и Красноярск это разные города»

Скриншот Твиттер "БайераФото: СОЦСЕТИ

Когда можно купить билеты?

Приобрести их можно с 21 января в кассах стадиона или онлайн на сайте клуба.

С 21 по 28 января билеты могут купить только болельщики, у которых есть абонемент

С 28 января – владельцы карты болельщика.

С 4 февраля начнутся открытые продажи в кассах.

Не забудьте с собой взять паспорт или водительские права, для детей от 5 до 14 лет понадобится свидетельство о рождении

Первый матч пройдет 14 февраля в Краснодаре, а ответный состоится 21 февраля в Леверкузене.

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