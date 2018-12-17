«Алло, дедушка!»: В Краснодарском крае заработала прямая линия с Дедом Морозом
Настоящего Деда Мороза можно теперь, если не увидеть, то услышать. В век высоких технологий нет ничего невозможного! Взял трубку телефона (смартфона, айфона - кому что нравится) и набрал 8 (861) 205-50-94, а в ответ подуло трескучим морозцем...
- Хо-хо-хо! Здравствуй, здравствуй! Это я, Дедушка Мороз!
От неожиданности и волнения дыхание перехватывает, но Мороз терпелив.
- Что же ты так тихо говоришь?
Через минуту диалог завязывается. Только прежде чем звонить новогоднему кудеснику, надо основательно подготовиться.
- Расскажи стишок, - с годами условия, при которых Дед Мороз вручает заветный подарок, не меняются.
А ты в свои тридцать шесть в памяти сохранил (как оказалось!) только про Таню, что уронила в речку мячик, и Ахиллеса, Пелеева сына... Стыдно!
- А хочешь, чтобы его услышало как можно больше людей? - настаивает дедушка.
- О боже! Нет, - рассчитываю я на конфиденциальность беседы.
С тем же расчетом выдаю заветное желание - квартиру в Москве. Вновь первое, что приходит в голову!
- Загадай его и оно обязательно исполнится, - обнадеживает звенящий льдинками дедушкин баритон.
И этому поистине волшебному голосу веришь. Ну почти...