«Алло, дедушка!»: В Краснодарском крае заработала прямая линия с Дедом Морозом

Настоящего Деда Мороза можно теперь, если не увидеть, то услышать. В век высоких технологий нет ничего невозможного! Взял трубку телефона (смартфона, айфона - кому что нравится) и набрал 8 (861) 205-50-94, а в ответ подуло трескучим морозцем...

- Хо-хо-хо! Здравствуй, здравствуй! Это я, Дедушка Мороз!

От неожиданности и волнения дыхание перехватывает, но Мороз терпелив.

- Что же ты так тихо говоришь?

Через минуту диалог завязывается. Только прежде чем звонить новогоднему кудеснику, надо основательно подготовиться.

- Расскажи стишок, - с годами условия, при которых Дед Мороз вручает заветный подарок, не меняются.

А ты в свои тридцать шесть в памяти сохранил (как оказалось!) только про Таню, что уронила в речку мячик, и Ахиллеса, Пелеева сына... Стыдно!

- А хочешь, чтобы его услышало как можно больше людей? - настаивает дедушка.

- О боже! Нет, - рассчитываю я на конфиденциальность беседы.

С тем же расчетом выдаю заветное желание - квартиру в Москве. Вновь первое, что приходит в голову!

- Загадай его и оно обязательно исполнится, - обнадеживает звенящий льдинками дедушкин баритон.

И этому поистине волшебному голосу веришь. Ну почти...