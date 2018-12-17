«Мы его теряем»: Что мешает сохранить исторический центр Краснодара

О проблеме сохранения исторического облика центра Краснодара общественность бьет во все колокола уже давно. За последнее десятилетие краевой центр превратился в один из самых быстрорастущих городов страны, и его очертания стремительно менялись. Далеко не всегда в лучшую сторону. Трансформация коснулась и самого сердца Краснодара, той части, которая при основании называлась Екатеринодаром и делала наш город самобытным. Часть зданий разрушена или находится в ветхом состоянии, облик других изменен до неузнаваемости, третьи захламлены рекламным мусором.

Сегодня спасением тех памятников и объектов культурного наследия, которые смогли уцелеть, занимаются различные органы власти, но, кажется, что дело с места никак не двигается. О «болевых точках» кубанской столицы пока лишь только говорили на культурном форуме «Проблемы и перспективы развития исторического центра Краснодара».

- Задача форума не допустить этой утраты, а также сделать, чтобы историческое сердце города отражалось на развитии отраслей в позитивном плане. Потому что, когда мы говорим об историческом развитии, мы не говорим о консервации памяти, мы хотим, чтобы мы стали туристическим центром, - говорит депутат Госдумы Наталья Костенко.

По ее словам, в сохранении исторического центра заинтересованы все – власти, бизнес и сами горожане. Тут все логично – привлекательный и интересный город манит туристов, которые оставляют здесь свои деньги. Для нашего края вполне знакомая и рабочая система. Но центр Краснодара за пределами улицы Красной показывать туристам пока, мягко говоря, рановато.

- Край является лидером по многим вопросам, в том числе и вопросам госохраны. Но в целом системный подход к сохранению, к сожалению, в регионе отсутствует, - рассказал руководитель управления министерства культуры РФ по ЮФО и СКФО Денис Проценко.

По его словам, управление государственной охраны памятников занимается большой работой с документами, но до реальных реконструкций дело так и не доходит.

- Одними документами мы памятники не спасем. Должен быть системный подход, в том числе и с выделением бюджетных средств. Выполнение реставрации зданий носит единичный характер. В городе реставрируется пять объектов, из них три – частная собственность, два – федеральная. То есть муниципалитет в реставрации памятников и их сохранении фактически не участвует, - недвусмысленно отметил Денис Проценко.

В пример он привел успехи Москвы, где отреставрировали около тысячи памятников, но сколько это стоило бюджету столицы, представитель минкультуры не уточнил. Очевидно, Краснодару такие суммы могут только сниться.

- Такое состояние дел может привести к потере памятников архитектуры и нашим потомкам придется их воссоздавать, как это уже было. Пример – Александровская триумфальная арка. Это уже не памятник архитектуры, а новодел, - продолжил Проценко, с аргументами которого сложно спорить.

Он рассказал, что в региональном управлении госохраны работают всего 16 человек, при том, что в крае более 18 тысяч объектов культурного наследия. У соседей в Ростове, например, в такой структуре 12 человек, но у них есть подведомственная организация на 98 сотрудников.

Впрочем, что изменили бы 100 или даже новых 300 чиновников, не совсем ясно, если физически денег на реставрацию старого Краснодара нет.

Руководитель краевого управления госохраны объектов культурного наследия Роман Семихатский тоже рассказал о том, что если ничего не изменить, то мы потеряем не только Краснодар, но и утратим «изюминки» других городов.

- Органам власти необходимо пересмотреть свои взаимоотношения с муниципальными властями и активнее участвовать в формировании градостроительной политики на местах. В противном случае нам грозит реальная потеря уникального, бесценного, исторического, культурного и архитектурного потенциала, созданного на протяжении многих веков и переданного нам предшествующими поколениями, - говорит Роман Семихатский.

Что делается сегодня? Пока лишь бумажная работа, конечно, объемная и необходимая.

- Уже утверждены границы территории 81 объекта культурного наследия, 68 зон охраны объектов и 38 объектов. Представлен проект предмета охраны исторического поселения на 390 кварталов, - сказал Семихатский, а еще похвалился тем, что его управление наложило 114 штрафов на 6,5 млн рублей.

Один из них из штрафов достался Центру развития благотворительных программ благотворительной организации «Край милосердия», которая помогает детям - сиротам, детям-инвалидам и их семьям. Организация занимает историческое здание на улице Гимназической, и у нее просто нет денег на его содержание в нужном виде, но госохрана на страже закона. В борьбе за сохранение исторического центра Краснодара не щадят никого.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?

Кто же будет давать деньги на реставрацию? У представителей власти есть на этот счет соображения. Ключевое слово – инвестор. Сейчас у бизнесменов есть возможность взять в аренду памятник архитектуры из муниципальной и краевой собственности в аренду от 7 до 49 лет за один рубль за квадратный метр в год. Но при этом придется провести реконструкцию здания и содержать в надлежащем виде. Звучит заманчиво, но в очередь никто не выстроился. Дело в том, что это обычно стоит дороже строительства и, возможно, не окупится даже за 49 лет.

По словам руководителя краевого управления госохраны объектов культурного наследия Романа Семихатского, возможно, в будущем бизнес сможет выкупать здания в собственность, чтобы вырос «шкурный» интерес у предпринимателей.

Представитель городского департамента архитектуры и строительства Наталья Астахова подтвердила, что главная проблема – недостаток денег и предложила использовать концессии, как это делается с кинотеатром «Аврора» (правда, пока результата еще нет), а также предоставлять здания в пользование нескольким владельцам, в том числе и некоммерческими организациями, которые могут получать, в том числе и грантовую поддержку. Еще одна мера – активная позиция горожан и бизнеса, которые могли бы стать «тимуровцами» и своими силами собраться и привести в порядок какое-нибудь здание.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Краснодаре находятся 534 объекта культурного наследия, 285 памятников архитектуры, 119 памятников истории, 95 памятников археологии и 35 памятников монументального искусства.