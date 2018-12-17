2018-12-17T19:01:45+03:00
Экономика

В 2018 году россияне совершат по стране почти 100 млн поездок

Сбербанк выяснил, сколько зарабатывают на внутреннем туризме российские регионы
Иван ЕГОРОВ
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Фото: ПАО "Сбербанк"Фото: ПАО "Сбербанк"
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Объем рынка внутреннего туризма в 2018 году увеличится на 10,3% и составит 900 млрд руб.

30 регионов России получают чистый доход от внутреннего туризма, с большим отрывом лидируют Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Молодежь предпочитает поездки в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Казань.

За 10 месяцев 2018 года россияне потратили на внутренние туристические и деловые поездки 756,4 млрд руб. При сохранении обычной сезонности результат всего года составит 900 млрд руб. В 2016 году этот показатель был 776,9 млрд руб., в 2019 — 815,6 млрд руб.

Темпы роста рынка в этом году выше, чем в предыдущем (10,6% против 5%), что связано преимущественно с проведением чемпионата мира по футболу. Болельщики-россияне, поехавшие в другие регионы на матчи, потратили там порядка 40 млрд руб.

Хорошая динамика также связана с устойчивым ростом числа путешествующих россиян. Ежегодный прирост поездок составляет порядка 30%, и в 2018 году их количество приблизится к отметке в 99,3 млн. Туристическая активность ожидаемо зависит от сезона. В июле-августе текущего года совершалось более 11 млн поездок ежемесячно, а в феврале — лишь около 5 млн.

Чаще всего для внутреннего туризма россияне выбирают Москву и Московскую область. За столичным регионом следуют Краснодарский край и Санкт-Петербург.

30 регионов России получают от внутреннего туризма больше, чем тратят на него. В лидерах этого списка — Краснодарский край и Санкт-Петербург. В Москве чистый доход от туризма мал, поскольку москвичи тратят за пределами своего региона столько же, сколько туристы оставляют в Москве.

Туристический интерес к некоторым регионам России крайне неравномерно распределен по году. Наиболее ярко сезонная динамика расходов проявляется на Алтае, Северном Кавказе, в Приморском и Краснодарском краях.

Есть и четкие предпочтения по направлениям у туристов разных возрастов. Так, россияне в возрасте от 16 до 25 лет чаще всего совершают поездки в крупные города. Наиболее популярное направление в этой группе — Санкт-Петербург, за ним следуют Новосибирск и Казань. Все перечисленные города — важнейшие образовательные центры, поэтому значительная часть потока среди молодежи — студенты.

Россияне старше 30 лет чаще всего выбирают в качестве направлений поездки Краснодарский край и в первую очередь Сочи.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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