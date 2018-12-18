Воспитание через книгу - один из лучших подарков для детей

Под Новый год как-то особенно хочется волшебства. В особенности это касается детей. Ведь в их головах чудо - это не что-то материальное. Это ощущение волшебства! Именно такие впечатления может подарить книга.

- Воспитание через книгу - давно опробованный и эффективный метод работы с детьми,- говорит руководитель отдела маркетинга филиала издательства «Эксмо» Анна Космынина. - Недаром же наша страна гордо носила звание самой читающей в мире, и эти истоки не стоит забывать!

Фото: Издательство «Эксмо» в Ростове-на-Дону.

Окунуться в волшебный мир литературы можно в новом книжном гипермаркете, который издательство «Эксмо» открыло в Краснодаре по адресу: улица Московская, 124. В центре оптово-розничных продаж Cash&Carry представлено более 20 000 наименований товаров, большая часть из которых - книги. Это новинки мировой литературы, популярные бестселлеры, классика, подарочные книги о красоте, кулинарии, здоровье и спорте. Гипермаркет работает напрямую не только с ассортиментом «Эксмо» и «АСТ», но и с другими ведущими российскими издательствами. Если какой-то книги не оказалось в наличии, всегда можно заказать ее с помощью сотрудников магазина. Новый книжный гипермаркет Cash&Carry в Краснодаре - это уникальная торговая площадка, которая удовлетворит запросы самого искушенного книголюба. Помимо книг, в ассортименте представлены развивающие игры и игрушки, канцелярские принадлежности, товары для хобби и творчества.

Кстати, к Новому году все читатели «Комсомольской правды» могут получить скидку 30% на весь ассортимент по промо-коду «КП». Приходите и выбирайте подарки для своих детей и близких по привлекательным ценам! Подробности об акциях всегда можно узнать на официальном сайте гипермаркета http://книги-гипер.рф/

ВАЖНО!

Стоит отметить, что издательство «Эксмо» всегда готово участвовать в мероприятиях, направленных на развитие книжной культуры, воспитание у детей любви к книге. Именно поэтому организует различные фестивали, праздники, конкурсы. «Эксмо» приглашает к сотрудничеству кубанские детские сады и школы, развивающие детские центры, литературные кружки, библиотеки. Например, для них может быть предоставлен подарочный фонд на тематические конкурсы либо оказана другая помощь - были бы интересные идеи! Открытость любым креативным задумкам - рабочее кредо издательства.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

7 причин прочитать роман Пэм Райан «Эхо» со своими детьми

Фото: Издательство «Эксмо» в Ростове-на-Дону.

Одна из новинок, которая потрясла читателей по всему миру, - роман «Эхо», который написала американская писательница Пэм Муньос Райан. Эта книга уже получила титул бестселлера по версии издания «Нью Йорк таймс», а ее автор удостоена медали за выдающийся вклад в литературу для детей и множества других престижных наград. Роман «Эхо» впервые выходит на русском языке в издательстве «Эксмо». Вот семь причин, почему вам и вашим детям стоит познакомиться с этим произведением.

1. Вместе с юными героями ваши дети научатся дружить, любить и преодолевать свои страхи. А еще помогать своей семье и не унывать в трудных ситуациях.

2. Книга расскажет вашим детям о Второй мировой войне и Великой депрессии на понятном для них языке. Реальные исторические факты автор подает так, чтобы это было интересно школьникам, но избегает шокирующих подробностей.

3. После прочтения романа дети сами захотят ходить в музыкальную школу! Они не просто узнают о тех эмоциях, которые дарит музыка слушателям и исполнителям, но и смогут испытать их прямо в процессе чтения.

4. Тот, кто уже увлечен музыкой, сможет расширить свой кругозор и развить образное мышление. В этом помогут народные песни и классические композиции, тесно связанные с происходящим на страницах романа.

5. Этот автор точно знает, чем увлечь ваших детей! Она не только выпустила более 40 книг для детей и подростков, но и является мамой четверых взрослых детей и счастливой бабушкой. А также в течение некоторого времени работала учительницей младших классов.

6. От романа невозможно оторваться! Увлекательная история сочетает в себе элементы сказки, исторической драмы и приключенческого романа. Неожиданные повороты сюжета не позволяют закрыть книгу, не дочитав ее до самого конца.

7. Родителям «Эхо» поможет научиться лучше понимать своих детей. Открыв его вместе со своими детьми, вы вспомните, каково это быть ребенком. Прочувствуете, что на самом деле движет подростками, и поймете, как важно для них то, что взрослые называют «пустяками».

Источник: eksmo.ru.

Реклама