В селе Белореченского района школу топят углем

Когда почти в каждой школе вместо меловой доски работает интерактивная, сложно представить, что какое-то учебное заведение до сих пор отапливают… углем. Век цифровых технологий не до всех уголков Кубани добрался.

В селе Великовечном Белореченского района живут порядка шести тысяч человек. На весь населенный пункт два учебных заведения. В школе №23 - отопление газовое, а вот на заднем дворе школы №14, гора угля - некий символ спокойствия для родителей. Топливо есть, значит, дети не замерзнут на уроке.

Тревогу забили мамы и папы, когда «черные сопки» исчезли.

- Мы знали, что уголь должны были заказать, эта ежегодная процедура. Но топливо вовремя не привезли - школу отапливать было нечем. Узнал я об этом от своего ребенка, который вернувшись с уроков, сказал, что куртку весь день не снимал, зябко было, - рассказывает «КП» - Кубань» отец одного из учащихся. - С градусником в школу не заявлялся, но удивился, почему никто не предупредил родителей об этом. Я бы ребенка теплее одел или вовсе не отпустил на занятия, чего мерзнуть-то зря?

Этого количества угля должно было хватить на отопление школы.

Как позже выяснилось, деньги на уголь управление образования выделило, более того, оформлен заказ на поставку топлива. Заминка произошла из-за форс-мажора.

Организация из Ростовской области, выигравшая тендер, должна была привезти уголь в срок - помешала непогода. Из-за снегопада транспорт застрял в пробке. В школе думали, что угля хватит, но, видимо, просчитались.

В управлении образования Белореченского района о занятиях в куртках слышат впервые.

- Отопление в школе №14 идет в штатном режиме, температура в кабинетах соответствует санитарным нормам, напомню, ниже 18 градусов она быть не должна, - уверяет специалист отдела общего образования управления Любовь Найда. - Нарушений зафиксировано не было.

Привычную котельную можно заменить газовым отоплением, но бюджет, говорят жители села, на это не рассчитан.

- В селе есть газ, но, чтобы школе перейти на этот вид отопления, нужны миллионы. Нам в бюджет не поступают такие суммы, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Великовечненского сельского поселения. - Проектно-сметная документация, экспертизы – все должно быть в соответствии с законом. Но мы надеемся, что в ближайший год-два, школа и дом культуры, что находится рядом, будут газифицированы.