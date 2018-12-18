2018-12-18T09:40:13+03:00
Общество

В селе Белореченского района школу топят углем

Из-за того, что топливо подвезли не вовремя, ученики сидели на уроках в куртках
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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На заднем дворе школы №14, гора угля - некий символ спокойствия для родителей.На заднем дворе школы №14, гора угля - некий символ спокойствия для родителей.
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Когда почти в каждой школе вместо меловой доски работает интерактивная, сложно представить, что какое-то учебное заведение до сих пор отапливают… углем. Век цифровых технологий не до всех уголков Кубани добрался.

В селе Великовечном Белореченского района живут порядка шести тысяч человек. На весь населенный пункт два учебных заведения. В школе №23 - отопление газовое, а вот на заднем дворе школы №14, гора угля - некий символ спокойствия для родителей. Топливо есть, значит, дети не замерзнут на уроке.

Тревогу забили мамы и папы, когда «черные сопки» исчезли.

- Мы знали, что уголь должны были заказать, эта ежегодная процедура. Но топливо вовремя не привезли - школу отапливать было нечем. Узнал я об этом от своего ребенка, который вернувшись с уроков, сказал, что куртку весь день не снимал, зябко было, - рассказывает «КП» - Кубань» отец одного из учащихся. - С градусником в школу не заявлялся, но удивился, почему никто не предупредил родителей об этом. Я бы ребенка теплее одел или вовсе не отпустил на занятия, чего мерзнуть-то зря?

Этого количества угля должно было хватить на отопление школы.

Этого количества угля должно было хватить на отопление школы.

Как позже выяснилось, деньги на уголь управление образования выделило, более того, оформлен заказ на поставку топлива. Заминка произошла из-за форс-мажора.

Организация из Ростовской области, выигравшая тендер, должна была привезти уголь в срок - помешала непогода. Из-за снегопада транспорт застрял в пробке. В школе думали, что угля хватит, но, видимо, просчитались.

В управлении образования Белореченского района о занятиях в куртках слышат впервые.

- Отопление в школе №14 идет в штатном режиме, температура в кабинетах соответствует санитарным нормам, напомню, ниже 18 градусов она быть не должна, - уверяет специалист отдела общего образования управления Любовь Найда. - Нарушений зафиксировано не было.

Привычную котельную можно заменить газовым отоплением, но бюджет, говорят жители села, на это не рассчитан.

- В селе есть газ, но, чтобы школе перейти на этот вид отопления, нужны миллионы. Нам в бюджет не поступают такие суммы, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Великовечненского сельского поселения. - Проектно-сметная документация, экспертизы – все должно быть в соответствии с законом. Но мы надеемся, что в ближайший год-два, школа и дом культуры, что находится рядом, будут газифицированы.

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