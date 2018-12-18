2018-12-18T11:39:24+03:00
Происшествия

На Кубани спасатели вызволили двух детей из запертых квартир

Их жизням ничего не угрожает
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
На Кубани спасатели вызволили двух детей из запертых квартирНа Кубани спасатели вызволили двух детей из запертых квартир
Изменить размер текста:

17 декабря спасатели Краснодарского края вызволили двух детей из запертых квартир.

- В дежурную часть обратилась жительница Тихорецка. Женщина сообщила о том, что входная дверь квартиры захлопнулась, когда она вышла во двор. Теперь местная жительница не может попасть внутрь, а там находится двухлетний ребёнок, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Спасатели Тихорецкого района отправились на указанное место. Взламывать дверь они не стали. От этого было бы много шума, который мог сильно напугать малыша. Спасатели проникли внутрь квартиры через окно, затем открыли злополучную дверь. С ребёнком все было хорошо.

Похожий инцидент 17 декабря произошёл и в посёлке Псебай. Девочка в возрасте пяти лет оказалась запертой в квартире.

Пятилетняя девочка застряла в квартире, которая находится на третьем этаже.

Пятилетняя девочка застряла в квартире, которая находится на третьем этаже.

- Ее семилетняя сестра выбежала на улицу, а дверь захлопнулась. В этот момент никого из взрослых в квартире не было: мама девочек гостила у соседки, - рассказали сотрудники отряда «Кубань- СПАС».

Но попасть внутрь спасателям Псебайского района было нелегко. Квартира, в которой застряла девочка, находилась на третьем этаже.

Спасателям пришлось воспользоваться лестницей. С ее помощью они попали на балкон, а затем и внутрь квартиры.

Спасатели использовали лестницу, чтобы попасть на балкон третьего этажа

Спасатели использовали лестницу, чтобы попасть на балкон третьего этажа

В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Избран новый глава Абинского района
Более половины пассажирских автобусов на Кубани не соответствовали требованиям безопасности
Кубанские дороги отремонтируют за счет Федерального бюджета
На Кубани водитель маршрутки высадил пенсионерку, потерявшую сознание
В Ленинградском районе после ремонта окрыли Дом Культуры и парк
Туристическим брендом Геленджика стала бухта в виде подковы
Новогодние мероприятия посетят более 600 тысяч кубанских школьников
Похитители кофе задержаны в Северском районе
На Кубани восстанавливают поврежденный ливнями мост в Джубгском поселении
Очередной похититель люков задержан в Краснодаре
Жители Кубани активно идут в бизнес
Первоцветы распустились в Сочинском нацпарке
В Тбилисском районе две девушки пострадали в ДТП с грузовиком
Футбольная «Кубань» признана банкротом
В Крыловском районе у 66-летнего мужчины в доме нашли банку с гашишным маслом
Директора цирка, в котором лев напал на юную зрительницу, арестовали на Кубани
Кубанские танцоры выиграли чемпионат мира по латиноамериканской программе
В Тимашевском районе девушка оклеветала бывшего любовника
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедряет электронную очередь
В сочинском «Дендрарии» молния ударила в 72-летнюю секвойю
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Власти Краснодара рекомендуют до 31 декабря грузовикам ездить только в ночное время
В Крымском районе мужчина избил до смерти свою 30-летнюю жену
В Сочи загорелся двухэтажный дом
В горах Сочи заблудились туристы из Абхазии
В Тихорецке избрали нового мэра