На Кубани спасатели вызволили двух детей из запертых квартир

17 декабря спасатели Краснодарского края вызволили двух детей из запертых квартир.

- В дежурную часть обратилась жительница Тихорецка. Женщина сообщила о том, что входная дверь квартиры захлопнулась, когда она вышла во двор. Теперь местная жительница не может попасть внутрь, а там находится двухлетний ребёнок, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Спасатели Тихорецкого района отправились на указанное место. Взламывать дверь они не стали. От этого было бы много шума, который мог сильно напугать малыша. Спасатели проникли внутрь квартиры через окно, затем открыли злополучную дверь. С ребёнком все было хорошо.

Похожий инцидент 17 декабря произошёл и в посёлке Псебай. Девочка в возрасте пяти лет оказалась запертой в квартире.

Пятилетняя девочка застряла в квартире, которая находится на третьем этаже.

- Ее семилетняя сестра выбежала на улицу, а дверь захлопнулась. В этот момент никого из взрослых в квартире не было: мама девочек гостила у соседки, - рассказали сотрудники отряда «Кубань- СПАС».

Но попасть внутрь спасателям Псебайского района было нелегко. Квартира, в которой застряла девочка, находилась на третьем этаже.

Спасателям пришлось воспользоваться лестницей. С ее помощью они попали на балкон, а затем и внутрь квартиры.

Спасатели использовали лестницу, чтобы попасть на балкон третьего этажа

В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает.