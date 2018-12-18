2018-12-18T15:42:13+03:00
Общество

Перевозчик о повышении цен в станицу Старокорсунскую: Тариф уменьшить не можем, тогда водители уволятся

В «Краснодаравтотрансе» говорят, что стоимость проезда изменилась из-за отсутствия субсидий
Евгения СОРОКА
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Ранее поездка обходилась в 35 рублей, а теперь стоит 58 рублей. Фото: krd.ruРанее поездка обходилась в 35 рублей, а теперь стоит 58 рублей. Фото: krd.ru
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Жители станицы Старокорсунской продолжают протестовать против повышения цены на проезд. Напомним, с 11 декабря в автобусе №141 А увеличилась стоимость поездок. И ладно, если бы тариф подрос на пару рублей. Произошел резкий скачок с 35 рублей до 58 (!). Это больше, чем в полтора раза.

- Даже работая в Краснодаре, многие станичники не смогут платить проезд туда и обратно, это очень накладно выходит, - возмущаются жители Старокорсунской. – В самой станице работу не найти. Потому мы решили выходить на трассу каждый день - утром и вечером - до тех пор, пока стоимость проезда не снизится.

Но, похоже, решение этого вопроса зависло в воздухе.

- Повышение тарифа произошло из-за того, что закончилось действие предыдущего договора, - об этом «КП» - Кубань» сообщил заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов. - Теперь маршрут 141а, где работает частная компания, переведен на нерегулируемым тариф.

Но вот, в чем беда. Раньше разницу между реальными затратами и тем, что платили пассажиры, компенсировал бюджет края. Еще пару лет назад в Старокорсунскую ходили муниципальные автобусы, которые обслуживали КТТУ. Но в 2016 году их отменили.

Теперь тарифы на проезд устанавливает не администрация города – их рассчитывает перевозчик исходя из фактической стоимости проезда. А федеральное законодательство и муниципалитет не имеют права субсидировать пригородные перевозки.

Тендер на автоперевозку выиграла компания «Краснодаравтотранс», которая сейчас и выпускает автобусы на линию.

- Тариф повысился из-за того, что город перестал платить нам субсидии, это была мера социальной поддержки, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в «Краснодаравтотрансе». – Снизить его мы не можем просто потому, что нам тогда нечем будет платить зарплату водителям, они просто уволятся, обслуживать автобусы мы тоже не сможем.

На данный момент альтернативных способов добраться в станицу на общественном транспорте нет. Разве что на попутках. Жители Старокорсунской надеются, что прежние цены на проезд все-таки вернут. Но в мэрии этого пока не обещают.

- Сейчас по всему краю пригородные маршруты становятся нерегулируемыми, - сказали в администрации Краснодара. - Тарифы меняются на многих маршрутах, просто происходит это не одновременно потому, что в разное время истекает срок прежних договоров.

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