Группа компаний «ЮгСтройИнвест» удостоена двух золотых знаков «Надежный застройщик России»

В Санкт-Петербурге, в Правительственной резиденции Управления делами Президента России, состоялся III Всероссийский Саммит «Надежный застройщик России». Закрытое мероприятие собрало элиту строительной отрасли для прямого диалога с представителями федеральных и региональных органов власти.

Важным событием Саммита стало награждение лучших строительных компаний из различных регионов России. Главная общественная награда РФ в жилищном строительстве – золотой знак общественного контроля «Надежный застройщик России 2018», вручался по результатам гражданского и государственного контроля.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Награждению предшествовал большая подготовительная работа, которая длилась весь год. Фонд Развития механизмов гражданского контроля проверил более 15 тысяч строящихся жилых комплексов по всей стране. Особое внимание ревизоры обращали на соблюдение законных прав и интересов участников долевого строительства. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» прошла строгую проверку и получила максимальные баллы надежности.

Компания была удостоена двух золотых знаков «Надежный застройщик России», так как география ее деятельности охватывает Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. ЮСИ стала одной из трех строительных компаний России, которая получила сразу два золотых знака. Нужно отметить и такой важный факт, что ГК “ЮгСтройИнвест” стала единственным застройщиком на территории СКФО, который удостоился этой высокой награды.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Звание «Надежный застройщик России» компания получает не в первый раз. В прошлые годы «ЮгСтройИнвест» также награждался за высочайшие показатели в области соблюдения прав и интересов участников долевого строительства.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» занимает четвертое место в России по объемам ввода жилья. За 15 лет работы возведено 142 жилых дома в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону, обеспечив комфортным и качественным жильем более 145 тысяч россиян. В декабре 2018 компания перешагнула рубеж в три миллиона квадратных метров жилья. За время работы ГК «ЮгСтройИнвест» неоднократно становилась победителем и лауреатом престижных конкурсов, в том числе – Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В копилке наград – диплом всероссийской премии «Лидер года», знак победителя конкурса «Сделано в России».