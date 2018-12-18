Бизнес на кораблекрушении: краснодарцы продают фотосессии с выброшенным на мель сухогрузом

В ночь на 12 ноября шторм в Черном море выбросил на берег огромный сухогруз «Рио», который шел под флагом Того. На его борту находится 21 человек, никто из них не пострадал. Пока прокуратура проводит проверки, судовладельцы считают убытки и решают, что же делать с кораблем и экипажем, жители Кубани устроили настоящее паломничество к месту крушения. За неделю сухогруз превратился в главную достопримечательность всего побережья.

К радости любителей эффектных селфи и фотосессий, «Рио» прибило на дикий пляж недалеко от мыса Дооб, что совсем рядом с поселком Кабардинка. Местность ну очень живописная и вполне легкодоступная. Путь к кораблю лежит по каменистому берегу или через небольшой лес, который спускается со склона к морю.

_sromanova_ У сухогруза каждый день многолюдно

Желающих сделать фото на фоне новой достопримечательности оказалось так много, что люди выстраиваются в очереди и ждут часами, пока появится возможность сделать снимок без других людей. Охотники за фото едут из Новороссийска, Геленджика, Краснодара, Майкопа и даже соседних регионов, делятся короткими маршрутами и самым удачным временем для снимков.

Разумеется, нашлись и те, кто решил заработать на кораблекрушении. Монетизировать спрос на поездки к судну решили фотографы.

roman.kokorin Сухогруз "Рио" у берегов Новороссийска

- Самое время подарить себе и своим близким крутую и необычную фотосессию перед Новым Годом! Предлагаю интересную фотосъемку (в виде небольшого фототура) с выездом в Кабардинку к выброшенному на берег кораблю! Съемку проводим на закате либо на рассвете, но с погодой угадать на море невозможно, поэтому едем в обед пробуем попасть на вечерний свет и продолжаем на утренний, - предлагает свои услуги краснодарский фотограф.

Клиентам обещают помочь в выборе образа, предоставить услуги визажиста и стилиста, трансфер из Краснодар, ночь в гостинице, эффектные фотографии всего за 13 тысяч рублей с человека или же за 20 тысяч рублей с пары.

Организаторы бизнеса говорят, что спрос есть и фототур обязательно состоится.

- Уже два места заняты, еще двое пока думают, - говорит предприимчивый фотограф.

В Новороссийске тоже собирают людей в тур выходного дня за 2500 рублей, в которые входит трансфер, сопровождение и персональная фотосессия.

gelendzhikcity Новая достопримечательность у берегов Новороссийска

Фотографии, надо сказать, получаются отличные.

- Это будет хит следующего летнего сезона! - говорят местные владельцы гостиниц. - Мы очень надеемся, что судно простоит у нас хотя бы год.

Судьба выброшенного корабля остается неизвестной. Не исключено, что оно останется у берегов Кабардинки навсегда.