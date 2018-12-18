Деды Морозы идут: В Краснодаре - парад, в Геленджике - забег

Времени, чтобы определиться, волшебник вы или нет, осталось немного. В субботу, 22 декабря, на улицы городов Краснодарского края выйдут сотни Дедов Морозов, чтобы возвестить о приближении праздника.

В Краснодаре шествие начнется в 12:00 на Пушкинской площади. Затем Деды двинутся по улице Красной и дойдут до Театральной площади.

- На концертных площадках по пути их следования у Музыкального театра и филармонии им. Пономаренко выступят лучшие творческие коллективы, - анонсируют в министерстве культуры Краснодарского края. - В этом году участники шествия приготовили для всех гостей праздника особенный подарок - волшебный новогодний шар с пожеланием от зимних волшебников нашего края.

Когда главный Дед Мороз Кубани и его 44 помощника (по числу муниципалитетов) зажгут звезду на новогодней елке, запустится обратный отсчет до наступления 2019 года.

КСТАТИ

А в курортном Геленджике новогодних Дедушек вновь заставят бежать

Хотя, говорят организаторы, возрастные категории будут разные.

Регистрировать участников начнут в 10 часов утра. Их разделят на четыре группы (до 14 лет, 14 - 21, до 35 и от 36 лет). Самому маленькому Деду Морозу - 10 лет.

Перед забегом участники сделают зарядку.

После этого Дедам Морозам нужно будет преодолеть дистанцию от Центральной площади города до скульптуры «Кот ученый» и обратно. Всего марафонцы пробегут 2,5 километра.

- Все участники забега получат памятные подарки. Победителям и призерам в каждой возрастной категории вручат кубки, медали и грамоты. Также в рамках марафона пройдет конкурс, на котором выберут лучший новогодний костюм, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

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