2018-12-18T17:39:40+03:00
Общество

Выбираем лучшую Снегурочку Кубани

Какая девушка станет победительницей - решают читатели «Комсомолки» [голосование]
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Выбираем лучшую Снегурочку КубаниВыбираем лучшую Снегурочку КубаниФото: Николай ХИЖНЯК
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В новогодние праздники главными героями становятся мандарины и елка, а еще Дед Мороз и Снегурочка. У дедушки в красном кафтане мы просим подарков, а вот его внучка частенько остается в стороне - она ведь женщина, и должна помогать мужчине. Тем более такому старенькому, как Дед Мороз. В прошлом году в нашем новогоднем конкурсе за звание лучшего волшебника боролись Деды Морозы со всего Краснодарского края. И битва Морозов была нешуточной! Их внучки тогда лишь скромно опускали глаза в пол, тихонько вздыхая: «А ведь и мы еще ничего!»

В этом году мы решили выбрать лучшую Снегурочку Кубани! Ведь они не только красавицы, но и умницы - танцуют, поют, пишут стихи и даже шьют наряды. Такие вот талантливые и разносторонние в Краснодарском крае Снегурочки. Скорее же голосуйте за свою фаворитку!

Эту акцию «Комсомольская правда» проводит вместе с министерством культуры Краснодарского края. Голосование стартовало 18 декабря 2018 года, а итоги мы подведем к Старому Новому году. Накануне праздника наградим победительниц - тех, кто получит 1, 2 и 3 место по итогам голосования.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

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