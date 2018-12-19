Подарок с юга

Как часто вам приходилось задумываться, что подарить из Краснодарского края родным, друзьям или коллегам, да так, чтобы подарок был желанным для всех возрастов, недорогим и с южным колоритом?

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На сегодняшний день из достойных внимания презентов, которые жители и гости нашего региона могут увезти с собой из Краснодарского края – это напитки местных производителей и чай. А вот до появления продукции под торговой маркой «ФрутОрех», качественного и красивого упакованного гастрономического сувенира, передающего всем своим видом и вкусом южный колорит Краснодарского края, попросту не было.

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Вы не останетесь равнодушными

Продукцию ™«ФрутОрех» можно приобрести исключительно в Краснодарском крае. Подарив такой презент своим родным, друзьям или коллегам, можно быть уверенным в том, что они не встретят такую же продукцию в ближайшем супермаркете своего города и по достоинству оценят ваше внимание.

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Внешний вид батончиков «ФрутОрех», которые производит компания, вызывает ассоциацию с фруктовой чурчхелой, что придает нашей продукции неповторимый южный колорит и вызывает интерес не только у тех покупателей, которые по антисанитарным соображениям не приобретают чурчхелу на рынках, но и у тех, кто является настоящим ценителем этой южной сладости.

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Конечно, уже невозможно вернуть те времена, когда грузинскую чурчхелу, армянский лаваш, тульский пряник, киевский торт или турецкий рахат-лукум можно было купить только в местах их производства, что, по сути, и сделало их любимыми народными брендами, а любой турист считал приобретение этих товаров обязательным. Но попытаться в масштабах Краснодарского края воссоздать что-то подобное и является основной целью компании «ФрутОрех».

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Для производства продукции, используются только высококачественное сырье и ингредиенты. Весь процесс производства - это ручная работа с использованием уникальных кулинарных рецептов, которые являются собственной разработкой компании.

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Продукция сертифицирована EAC.

"ФрутОрех" – зарегистрированная торговая марка®

Подробнее о продукции ФрутОрех:

Сайт: http://фруторех.рф

Инстаграм: https://www.instagram.com/frutorekh/