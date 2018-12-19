2018-12-19T14:54:00+03:00
Общество

Подарок с юга

Порадуйте ваших родных, друзей или коллег. Отправьте им вкусняшки с юга не выходя из дома, это так просто сделать!
Ирина АНДРЕЕВА
Поделиться:
"ФрутОрех" - любимый бренд"ФрутОрех" - любимый бренд
Изменить размер текста:

Как часто вам приходилось задумываться, что подарить из Краснодарского края родным, друзьям или коллегам, да так, чтобы подарок был желанным для всех возрастов, недорогим и с южным колоритом?

......

На сегодняшний день из достойных внимания презентов, которые жители и гости нашего региона могут увезти с собой из Краснодарского края – это напитки местных производителей и чай. А вот до появления продукции под торговой маркой «ФрутОрех», качественного и красивого упакованного гастрономического сувенира, передающего всем своим видом и вкусом южный колорит Краснодарского края, попросту не было.

……

Вы не останетесь равнодушными

Вы не останетесь равнодушными

Продукцию ™«ФрутОрех» можно приобрести исключительно в Краснодарском крае. Подарив такой презент своим родным, друзьям или коллегам, можно быть уверенным в том, что они не встретят такую же продукцию в ближайшем супермаркете своего города и по достоинству оценят ваше внимание.

……

Внешний вид батончиков «ФрутОрех», которые производит компания, вызывает ассоциацию с фруктовой чурчхелой, что придает нашей продукции неповторимый южный колорит и вызывает интерес не только у тех покупателей, которые по антисанитарным соображениям не приобретают чурчхелу на рынках, но и у тех, кто является настоящим ценителем этой южной сладости.

……

Конечно, уже невозможно вернуть те времена, когда грузинскую чурчхелу, армянский лаваш, тульский пряник, киевский торт или турецкий рахат-лукум можно было купить только в местах их производства, что, по сути, и сделало их любимыми народными брендами, а любой турист считал приобретение этих товаров обязательным. Но попытаться в масштабах Краснодарского края воссоздать что-то подобное и является основной целью компании «ФрутОрех».

……

Для производства продукции, используются только высококачественное сырье и ингредиенты. Весь процесс производства - это ручная работа с использованием уникальных кулинарных рецептов, которые являются собственной разработкой компании.

……

Продукция сертифицирована EAC.

"ФрутОрех" – зарегистрированная торговая марка®

Подробнее о продукции ФрутОрех:

Сайт: http://фруторех.рф

Инстаграм: https://www.instagram.com/frutorekh/

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»
На Кубани произошло ДТП с участием автобуса
Под Новороссийском столкнулись легковушка и автобус
Молодые ученые Кубани получат денежные гранты
Бывший завод имени Седина выпустил первый станок
С 2019 года изменится процесс выплат компенсации за питание детей в школах Краснодара
В Краснодаре проверят торговцев пиротехникой
В Апшеронском районе задержали двух мужчин за незаконную вырубку леса
На Кубани откроют новый реабилитационный центр
В Сочи зацвели зимоцветы
В Музыкальном районе Краснодара откачали воду с дорог
Краснодарцев приглашают на Рождественскую ярмарку
В Краснодаре выявили контрабанду драгоценностей на 5 млн рублей
На Кубани для детских санаториев снизят земельный налог
В Краснодаре работы по строительству ливневого коллектора выполнены на 70%
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» досрочно сдала дом в Губернском
Глава "Премьеры" Гатова возместила творческому объединению ущерб
В Новокубанском районе загорелся частный дом
Скоростной интернет поднялся на самую высокую вершину Европы
В Туапсинском районе автоледи врезалась в бетонное ограждение
В Краснодаре в «газели» нашли клетку с медведем