В Дагомысе все будет сделано для людей

Так уже давно повелось в нашей стране, что ко всему новому люди сначала относятся с подозрением. А уже когда получают ответы на все вопросы, смягчаются. Так же происходит и со стройкой нового жилого комплекса в Дагомысе. Масштабный проект еще даже не запустили, а народ уже волнуется, мол, детских садов и школ не хватает, парковок, а тут еще новые квадратные метры жилья. Хотя мимо места стройки, где сейчас идут изыскательные работы, проходят, с любопытством разглядывая участок.

Схема нового ЖК

Сам застройщик уже не раз рассказывал, что именно появится на этой территории, но несмотря на это вопросов у местных жителей по-прежнему очень много. На самые животрепещущие из них в интервью «Комсомольской правде» ответил представитель застройщика.

Стройка - по плану, но могут закончить раньше

- По плану на участке в районе улицы Ленинградской и Батумского шоссе появится жилой комплекс с торгово-развлекательным центром, зоопарком, сквером, спортивным залом, парковками. И самое главное - тут обещают возвести школу и детский сад. Но Дагомыс сейчас - будто 20 лет назад. Люди жалуются, что в поселке ничего не меняется. И к этому проекту народ начал относиться скептически. Переживают, что стройку начнут, а потом - заморозят.

- Ни один проект, начатый нами, еще не был заброшен, - говорит застройщик. - Мы всегда доводим дело до конца.

В Дагомысе возведут новый жилой квартал

- Разрешение на строительство уже есть?

- Конечно! Иначе мы бы не начали работы.

- Сколько времени займет стройка?

- По проекту стройка запланирована на 6 лет. Это максимальный строк. Но в наших планах закончить работы в течение трех лет.

- Местные переживают, что комплекс возведут на месте чайных плантаций, которые, по их мнению, являются украшением Дагомыса. Так ли это?

- Комплекс возводится на территории бывшей чайной фабрики, которая была закрыта еще 30 лет назад. И сама фабрика была перенесена в село Волковка на улицу Космическую. Те же чайные плантации, которые находятся на Батумском шоссе, они - визитная карточка Дагомыса! И они останутся. Так что люди могут не волноваться, плантации никто трогать не будет.

Красные линии будущего ЖК

Пробок не будет

- Волнуется народ и за дороги. Одни говорят, что сам поселок не нуждается в новых трассах, другие, наоборот, считают, что проезжие части пора расширять. Особые претензии у жителей Дагомыса к дороге, которая ведет к самому поселку - она узкая слишком. В рамках проекта не планируется ли расширение трассы?

- Как бы мы ни хотели сделать Дагомыс удобным для жизни, расширение трассы просто не в нашей компетенции. Но при выезде из жилого комплекса, в районе электросетей, предусмотрена дополнительная разгонная полоса, чтобы не создавать пробки и не останавливать поток машин, который идет по Батумскому шоссе. Зато расширится улица Ленинградская. Сегодня это двухполосная дорога, а будет доведена до трех. Это тоже для того, чтобы не создавать заторы в этом районе. Кроме того, предусмотрены и места для стоянки такси. То, что сейчас водители такси занимают целую полосу, а ни ГАИ, ни администрация поселка на это не обращают внимания, этого не будет. Машины станут ждать пассажиров в определенном месте, как это происходит в цивилизованных странах.

- Раз заговорили о местах стоянок авто, как обстоят дела с парковками для жителей комплекса и посетителей ТРЦ?

- Всего по проекту в новом ЖК появится 1680 квартир, 75% из этого числа - количество парковочных мест. Но для торгового центра будут отдельные стоянки автомобилей. Это порядка 700 парковочных мест. Все рассчитано до мелочей, учитывалась ведь общая площадь торгового центра (25 тысяч квадратных метров), площадь торговых помещений (18 000 м2). Появится и отдельно стоящая парковка на 1000 мест, а также шестиэтажный паркинг, который будет примыкать к торговому центру.

- А спорткомплекс с бассейном будет?

- Спорткомплекс будет на территории ТРЦ. Бассейн - 32 метра, - в жилом комплексе. Чтобы поплавать в нем тем, кто не живет в ЖК, нужно будет покупать абонемент.

- Предусмотрен ли в рамках комплекса отель? Чтобы туристы могли в нем остановиться?

- Да, в планах возвести и гостиницу.

Комплекс «укроют» от непогоды

- Как комплекс будет защищен от непогоды? В Сочи часто идут сильные ливни, случаются наводнения. Что будет с ливневками?

- К системе ливневой канализации мы подойдем так же ответственно, как и ко всем остальным в других наших стройках. Для начала разработаем проект водостоков, который будет соответствовать всем нормам. Обязательно учтем и погодную ситуацию на курорте. В последние годы на Сочи обрушиваются тропические ливни, таких сильных еще лет десять назад не было. Поэтому вся вода сначала пройдет через специальную систему очистки, и только потом она будет сбрасываться в городскую ливневую канализацию.

План комплекса

- Проектом предусмотрено строительство парка. Насколько просторный он будет?

- Сама территория комплекса - порядка 6 га земли. И это не будет сплошь бетон и кирпич, обязательно высадим деревья и кустарники. Так же отдельно выделено 3,5 га земли для обустройства парковой территории. Знаю, что жителям очень нужно место, где они смогут гулять, дышать свежим воздухом и просто отдыхать. И мы постараемся сделать такой зеленый уголок, в котором будет приятно находиться. С большим количеством зелени, удобными скамейками. Так что парк, уверен, понравится всем.

- Рядом будет еще и зоопарк. Какие животные там поселятся?

- Это будет контактный зоопарк. В нем будут жить животные, которые приживаются именно в нашем климате. И детвора даже сможет их погладить, покормить. Предусмотрены специальные аппараты, в которых будет находиться корм для животных.

- Парк - отличная идея! Но народу еще нужны школа и детский сад.

- Социальные объекты будут строиться по программе «Жилище», за счет федеральных средств. Эта программа рассчитана до 2022 года. Наша задача - приобрести земельный участок, подготовить по нему всю проектную документацию, получить технические условия, завести коммуникации и получить положительное заключение экспертизы. Сейчас мы этим и занимаемся. А дальше будем передавать все документы администрации для последующего строительства и поиска подрядчика.

ЖК

Проект создавал потомственный архитектор

- Когда жители Дагомыса увидели проект ЖК, у них сразу возник вопрос - а кто его делал?

- Проектировал Сергей Сухоруков. Это - специалист из семьи архитекторов. Но вместе с ним над ЖК работала и одна московская компания, которая вела подсчеты по количеству проживающих, занималась развитием территории под спортзал, кинотеатр, детские площадки. Знаете, мы постарались учесть все, чтобы людям было комфортно. И надеюсь, когда комплекс появится, жители Дагомыса оценят его по достоинству.