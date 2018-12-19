В Сочи бывший вице-мэр Паламарчук получил один год в колонии-поселения

В Центральном суде Сочи вынесли приговор бывшему вице-мэру города Юрию Паламарчуку по вопросам ЖКХ. Уголовное дело чиновника служитель Фемиды рассматривал в особом порядке - экс-сотрудник администрации сам признал свою вину.

В превышении должностных полномочий его заподозрили еще весной 2018 года. 19 апреля в Сочи следователи вместе с оперативными сотрудниками УФСБ после обысков задержали Юрия Паламарчука. В этот же день стало известно, что чиновник в мэрии больше не работает, он сам написал заявление по собственному желанию.

Юрий Паламарчук во время задержания. Фото: СК России

Арест был связан с выявленными нарушениями в организации по уборке города-курорта, где он был председателем совета директоров «Спецавтохозяйство по уборке города (САХ)». Эта организация занимается сбором отходов на территории Сочи. У самой же компании не было возможности полностью рассчитываться за услуги по переработке мусора.

В 2016 году у нее появились долги перед «ТСМ» и немалые (около 397 миллионов). Организация могла прекратить свое существование, потому Паламарчук решил скрыть это. Надо же повысить свой авторитет.

- В суде было установлено, что в 2016 году Паламарчук незаконно организовал передачу функций единоличного исполнительного органа АО компании «ТСМ», которая на тот момент имела признаки банкротства, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - При это он знал о кредиторской задолженности и убытков акционерного общества.

В итоге суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении. Но поскольку Паламарчук большую часть своего срока, пока шло следствие, находился в СИЗО и под домашним арестом, его наказание будет считаться отбытым в феврале 2019 года.