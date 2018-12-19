Новый год 2018-2019 в Сочи: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Сочи – один из самых популярных городов для поездки на новогодние праздники. Большая часть туристов рванет на курорты Красной Поляны, чтобы погрузиться в снежную сказку и покататься по живописным склонам Кавказских гор. Для жителей курорта и отдыхающих здесь приготовили насыщенную культурную программу, впрочем, много интересного пройдет и на побережье. Но обо всем по порядку.

Новогодние гуляния в Сочи стартуют уже в это воскресенье, 23 декабря. В этот день в 12 часов на площади Флага состоится «Встреча Деда Мороза». Горожан и туристов приглашают на костюмированное шествие, где можно будет поучаствовать в конкурсе на лучший новогодний костюм. Если ваш наряд еще не готов, это самое место, чтобы найти и позаимствовать приглянувшуюся идею. С 23 декабря на улице Навагинской начнет работу ярмарка изделий народных мастеров.

В Лазаревском районе Сочи 26 декабря в 10:30 пройдет незабываемый парад Дедов Морозов. А в Адлерском районе в 11 часов на площади перед администрацией начнется утренник для малышей «Новогодние забавы».

28 декабря в 12 часов жителей Хостинского района приглашают на площадь у дома культуры «Луч», где пройдет «Новогодний хоровод».

В 14 часов 28 декабря праздничную программу в сквере Учителей могут посетить жители Кудепсты.

29 и 30 декабря в знаменитом сочинском парке «Ривьера» с 12 часов гуляния устроит Снегурочка.

В последний день 2018 года с 10 часов утра на площади у Ратуши на курорте Роза Хутор пройдет показ старых добрых советских фильмов. В 20 часов тут начнется выступление творческих песенных и танцевальных коллективов, а в 23:00 начнется светодиодное шоу. После боя курантов небо украсит первый салют 2019 года, в 1:20 на сцену выйдет группа UMA2RMAN, а ее выступление завершится дискотекой.

На курорте «Горки город» 31 декабря в 19 часов начнется театральное представление «Гринч против Нового года», с 21:00 стартует шествие Дедов Морозов с конкурсами и розыгрышами, световым, мыльным и даже азотным шоу.

В 23:55 на большом экране покажут новогоднее обращение президента России, а 2019-й начнется с салюта и пиротехнического шоу.

РАСПИСАНИЕ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ В СОЧИ

23-30 декабря. Улица Навагинская. С 10 до 20.Новогодняя ярмарка.

23 декабря. Площадь Флага. С 12 часов – Праздник и костюмированное шествие.

26 декабря. Площадь у Лазаревского Центра национальных культур. С 10:30 – «Парад Дедов Морозов».

26 декабря – 2 января. 11 часов. Адлер, Кирова, 53. Новогодние утренники.

28 декабря. Площадь у дома творчества «Луч». С 12 часов игровая программа «Новогодний хоровод».

28 декабря. Кудепста, сквер Учителей. С 14 часов – Новогодний хоровод.

29,30 декабря. Парк «Ривьера», у фонтана. С 12 часов – программа «Снегурочка приглашает».

31 декабря. Площадь у Ратуши, Роза Хутор. С 10 часов – показ новогодних фильмов. С 20 часов – праздничная программа. 0:20 – праздничный салют, 1:20 – выступление UMA2RMAN, 1:50 – светодиодное шоу, дискотека.

31 декабря. «Горки город», главная сцена. С 19 часов – театрализованное шоу «Гринч против Нового года». 21:00 – Парад Деда Мороза. С 22 часов – проводы Старого года. 23:55 – поздравление президента России. 0:05 – праздничный салют, дискотека.

1 января с 14:00. 2-7 января с 12:00. Адлер, Парк культуры и отдыха, Ромашек,1. Новогодние программы.

1-3 января. Роза Хутор, площадь у Ратуши. С 12 часов – показ новогодних фильмов. С 18 часов – развлекательная программа.

4-6 января. Роза Хутор, площадь у Ратуши. С 14 часов – показ новогодних фильмов. С 18 часов – развлекательная программа.

1-8 января. Парк «Ривьера», у дельфинария. С 14 часов – новогодняя программа.

3-7 января. Площадь у Лазаревского Центра национальных культур. С 12 часов – Новогодние представления.

4 января. «Горки город», главная сцена. С 18 часов – День рождения «Горки город».

7 января. Площадь у городского дома культуры «Юбилейный». С 14 часов – театрализованное представление «Встречаем Рождество».