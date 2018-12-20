В Тимашевске возбудили дело на маршрутчика, оставившего на улице пассажирку

В Тимашевске возбуждено уголовное дело в отношении водителя маршрутного такси, оставившего на улице пассажирку.

Напомним, инцидент, который попал в объектив камер видеонаблюдения, случился утром 18 декабря. На кадрах видно, как из маршрутки высадили 84-летнюю женщину, потерявшую сознание во время поездки. Затем он сел в машину и уехал, оставив пенсионерку с двумя людьми, которые вызвали скорую.

- По словам очевидцев, до приезда скорой женщина лежала на улице, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Уже в больнице у нее диагностировали инсульт.

Инцидент получил широкую огласку. Этим случаем заинтересовался даже глава Тимашевского района.

- Ситуацию возмутительная, нечеловеческая просто! Как же так можно бросить человека и уехать?! - cказал глава Тимашевского района Андрей Палий. - Что касается слухов о якобы неоперативной работе бригады скорой, служебную проверку проведем, но по предварительным данным, вызов поступил в 07:54, бригада выехала в 07:55, в 08:20 пациентка была доставлена в приемный покой.

Сейчас пенсионерка находится в неврологическом отделении больницы, она в сознании, состояние ее стабильное.

Сам перевозчик, высадивший женщину, - предприниматель, с которым администрация города заключила контракт.

Полиция продолжает проводить проверку. Кроме того, руководитель следственного управления СК по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко поручил возбудить уголовное дело по статье «оказание услуги ненадлежащего качества».

- В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям водителя, а также тщательным образом проверена изложенная в открытых источниках информация, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

В случае если вина водителя подтвердится, то ему грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов. Более того, мужчина может оказаться за решеткой на срок до двух лет.