В Тимашевске возбудили дело на маршрутчика, оставившего на улице пассажирку
В Тимашевске возбуждено уголовное дело в отношении водителя маршрутного такси, оставившего на улице пассажирку.
Напомним, инцидент, который попал в объектив камер видеонаблюдения, случился утром 18 декабря. На кадрах видно, как из маршрутки высадили 84-летнюю женщину, потерявшую сознание во время поездки. Затем он сел в машину и уехал, оставив пенсионерку с двумя людьми, которые вызвали скорую.
- По словам очевидцев, до приезда скорой женщина лежала на улице, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Уже в больнице у нее диагностировали инсульт.
Инцидент получил широкую огласку. Этим случаем заинтересовался даже глава Тимашевского района.
- Ситуацию возмутительная, нечеловеческая просто! Как же так можно бросить человека и уехать?! - cказал глава Тимашевского района Андрей Палий. - Что касается слухов о якобы неоперативной работе бригады скорой, служебную проверку проведем, но по предварительным данным, вызов поступил в 07:54, бригада выехала в 07:55, в 08:20 пациентка была доставлена в приемный покой.
Сейчас пенсионерка находится в неврологическом отделении больницы, она в сознании, состояние ее стабильное.
Сам перевозчик, высадивший женщину, - предприниматель, с которым администрация города заключила контракт.
Полиция продолжает проводить проверку. Кроме того, руководитель следственного управления СК по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко поручил возбудить уголовное дело по статье «оказание услуги ненадлежащего качества».
- В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям водителя, а также тщательным образом проверена изложенная в открытых источниках информация, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.
В случае если вина водителя подтвердится, то ему грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов. Более того, мужчина может оказаться за решеткой на срок до двух лет.
Водитель выгнал пенсионерку из маршрутки.