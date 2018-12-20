В Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Ставрополе каждый месяц совершается более 1,5 млн безналичных операций по оплате проезда.

1 080 000 поездок в общественном транспорте Краснодарского края совершается ежемесячно с помощью эквайринга Сбербанка.

Сбербанк подключил к единой системе платежей более 2 500 транспортных средств в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Ставрополе. Она позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте бесконтактной банковской картой VISA, Mastercard или «Мир», выпущенной любым банком.

- Развитие безналичного расчета является одним из стратегических приоритетов банка. Сбербанк обеспечил 1,5 млн безналичных операций по оплате проезда на Юге. Мы намерены наращивать количество городов, в которых будет доступна оплата проезда банковской картой. В скором времени решение будет реализовано еще в 7 городах - Черкесске, Нальчике, Пятигорске, Железноводске, Кисловодске, рассказал Управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Андрей Орешко.

На сегодняшний день у клиентов есть выбор, как оплачивать проезд в городском транспорте — с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

Запуск бесконтактных платежей на транспорте дает возможность существенно сократить время обслуживания пассажира, делая поездку в общественном транспорте более комфортной. Оплата банковской картой позволяет пассажиру экономить время благодаря отсутствию необходимости покупки и пополнения транспортных карт — ведь платеж осуществляется прямо с банковского счета.

Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

Благодаря активности Сбербанка на транспорте Россия занимает первое место в мире по количеству городов, в которых можно оплатить проезд в общественном транспорте банковской картой.

Общественный транспорт в России традиционно был сферой преимущественно наличного оборота, поэтому данная индустрия входит в число топ-приоритетов инициативы «Безналичный мир», которую банк реализует с 2014 года. Возможность выполнения повседневных платежей с помощью банковской карты — один из основных драйверов роста безналичного оборота в нашей стране.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.