2018-12-20T17:03:45+03:00
Происшествия

В Ейске на автошколу рухнули топливные баки от МИГ-29

В это время все сотрудники ДОСААФ находились в здании
Евгения ОСТРАЯ
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Пострадавших нетПострадавших нетФото: СОЦСЕТИ
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Инцидент произошел сегодня, 20 декабря, в ейском ДОСААФ. При взлете истребителя МИГ-29 у него отвалились запасные топливные баки.

- Сначала мы не поняли, грохот какой-то, - рассказала "КП" - Кубань" Ирина, работник автошколы. - Хорошо, что никого не убило.

В Ейске при взлете у МИГ-29 отвалились запасные топливные баки.

По счастливой случайности, на территории ДОСААФ в этот момент никого не было.

На вызов приехали спасатели, но при падении запчасти самолета, к счастью, не вспыхнули.

В пресс-службе южного военного округа подтвердили происшествие с участием военного самолета.

- Это произошло при взлете истребителя с аэродрома Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в 10:30 утра, - сообщили сотрудники ведомства "Комсомольской правде". - Начато расследование.

Фото: РУ ЧП

Фото: РУ ЧП

СПРАВКА «КП»

МиГ-29 - российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Самолет выполнен по интегральной аэродинамической схеме, с низкорасположенным крылом, двухкилевым оперением и разнесенными двигателями.

Уникальная особенность МиГ 29 – возможность взлета с боевой нагрузкой на одном двигателе с включением второго двигателя уже в воздухе, что позволяет сэкономить драгоценное время при взлете по тревоге.

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