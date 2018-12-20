2018-12-20T17:09:32+03:00
Происшествия

«Я невинный убийца, за рулем потерял сознание»: Бизнесмен оправдывается за то, что насмерть сбил жену игрока КВН в Туапсе

Слушания идут в районном суде города
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Сергей Лебедев. Фото: vk.com/tragedy_in_tuapseСергей Лебедев. Фото: vk.com/tragedy_in_tuapse
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В Туапсинском районном суде начались слушания по делу о резонансном ДТП, которое случилось 25 июня 2018 года.

Напомним, авария произошла утром в районе Судоремонтного завода. На улице Фрунзе Mitsubishi Outlander на скорости сбил женщину, которая переходила дорогу вместе с мужем и ребенком. Как позже выяснится, это была семья квнщика из Иркутска Егора Кирильчика, жертвой ДТП стала его 26-летняя супруга Мария Кирильчик.

В то утро пара шла на пляж купаться. Дорога к морю пролегала через проезжую часть. На пешеходном переходе Егор взял дочь на руки, Мария следовала за ними с пустой коляской. Когда все машины остановились, чтобы пропустить людей, черный тонированный джип вылетел из-за угла и на скорости буквально «впечатывает» девушку в дерево.

Егор со своей супругой Марией.

Егор со своей супругой Марией.

Позже выяснилось, что за рулем иномарки в момент аварии находился туапсинский бизнесмен Сергей Лебедев. Егор Кирильчик просил откликнуться свидетелей страшной аварии, которая унесла жизнь его супруги. Мужчина опасался, что виновник уйдет от ответственности. Под стражу водителя взяли только спустя неделю после ДТП.

На него завели уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и взяли под стражу.

И вот спустя полгода проведенных в СИЗО Сергея Лебедева доставили в суд. Свою вину он признает, правда, не раскаивается.

Водителя заключили под стражу Фото: соцсети

Водителя заключили под стражу Фото: соцсети

- Я невинный убийца, понимаете. Я за рулем потерял сознание, - объясняет в зале суда бизнесмен. - Сейчас голова болит, в стационар мне надо.

Несмотря на то, что очевидцы говорят - водитель был пьян, в полиции заверили, что мужчина был абсолютно трезв. Таковы были результаты медосвидетельствования.

Егор Кирильчик по-прежнему хочет, чтобы виновника смертельной аварии наказали по всей строгости закона. Если в суде вину Лебедева докажут, то ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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