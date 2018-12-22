2018-12-22T11:10:29+03:00
Общество

В Краснодарском крае стали известны новые цены на газ

Стоимость изменится с 1 января 2019 года
Александра ПОДУШКО
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В Краснодарском крае стали известны новые цены на газВ Краснодарском крае стали известны новые цены на газФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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- Департамент цен и тарифов Краснодарского края установил новую розничную цену на природный газ для жителей региона. Она изменится с 1 января 2019 года, - сообщили «Комсомольской правде- Кубань» в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Региональная энергетическая комиссия напомнила, что повышение стоимости природного газа связано с изменением ставки НДС с 18% до 20% в новом году.

Установлены следующие розничные цены:

- 6,33 рублей за 1 кубометр - для жителей всех районов края, кроме Краснодара, Славянского и Усть-Лабинского районов;

- 5,98 рублей за кубометр – будут платить местные жители Славянского района;

- 5,75 рублей за кубометр - для Усть-Лабинского района;

- 5,37 рублей за кубометр - для жителей краевой столицы.

Таким образом, цена поднялась примерно на два процента.

Напомним, тарифы на магистральный газ на Кубани в последний раз менялись 1 июля 2018 года. Они составляют:

- 6,22 рублей за 1 кубометр - для жителей всех районов края, кроме Краснодара, Славянского и Усть-Лабинского районов;

- 5,92 рублей за кубометр – в Славянском районе;

- 5,66 рублей за кубометр - для Усть-Лабинского района;

- 5,28 рублей за кубометр - для жителей краевой столицы.

С 1 января 2019 года у краевой столицы изменится поставщик газа. Вместо «Краснодаргоргаза» местные жители будут перечислять платежи в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» - единого поставщика в крае.

- Утверждена новая схема поставки газа потребителям. Согласно этой схеме, единый поставщик -ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» будет поставлять газ напрямую, без посредника. Что касается жителей Краснодара и пригородов, для них ничего не изменится, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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