В Краснодарском крае стали известны новые цены на газ

- Департамент цен и тарифов Краснодарского края установил новую розничную цену на природный газ для жителей региона. Она изменится с 1 января 2019 года, - сообщили «Комсомольской правде- Кубань» в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Региональная энергетическая комиссия напомнила, что повышение стоимости природного газа связано с изменением ставки НДС с 18% до 20% в новом году.

Установлены следующие розничные цены:

- 6,33 рублей за 1 кубометр - для жителей всех районов края, кроме Краснодара, Славянского и Усть-Лабинского районов;

- 5,98 рублей за кубометр – будут платить местные жители Славянского района;

- 5,75 рублей за кубометр - для Усть-Лабинского района;

- 5,37 рублей за кубометр - для жителей краевой столицы.

Таким образом, цена поднялась примерно на два процента.

Напомним, тарифы на магистральный газ на Кубани в последний раз менялись 1 июля 2018 года. Они составляют:

- 6,22 рублей за 1 кубометр - для жителей всех районов края, кроме Краснодара, Славянского и Усть-Лабинского районов;

- 5,92 рублей за кубометр – в Славянском районе;

- 5,66 рублей за кубометр - для Усть-Лабинского района;

- 5,28 рублей за кубометр - для жителей краевой столицы.

С 1 января 2019 года у краевой столицы изменится поставщик газа. Вместо «Краснодаргоргаза» местные жители будут перечислять платежи в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» - единого поставщика в крае.

- Утверждена новая схема поставки газа потребителям. Согласно этой схеме, единый поставщик -ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» будет поставлять газ напрямую, без посредника. Что касается жителей Краснодара и пригородов, для них ничего не изменится, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.