Родные пассажирки с инсультом, которую высадил маршрутчик на Кубани, требуют наказать водителя

В Сети до сих пор бурно обсуждают видео с камер наблюдения на одной из улиц Тимашевска. На кадрах видно, как из маршрутки №11 несколько человек высаживают пожилую женщину, которая потеряла сознание во время поездки.

Пассажиры сообщили об этом водителю, он остановился, пенсионерку решили вынести на свежий воздух, подумали, что ей стало душно. Затем водитель сел в машину и уехал, оставив женщину с двумя людьми, которые вызвали скорую помощь.

По словам очевидцев, женщина пролежала на дороге до приезда скорой помощи.

Как стало известно «КП» - Кубань», пострадавшей оказалась 84-летняя Тамара Мищенко. В центральную районную больницу она попала лишь через полчаса после случившегося. Врачи диагностировали у нее инсульт. Заболевание, при котором каждая минута - на вес золота.

- Сейчас состояние ее оценивают как стабильно тяжелое, в сознание тетя не приходила, она в реанимации. Прогнозов вообще никаких не дают, поэтому мы не знаем, что будет дальше, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» племянница пострадавшей женщины Надежда. - В больнице обеспечивают лекарствами, выдают памперсы. Все остальное (пеленки, салфетки) покупаем за свой счет.

Своих детей у Тамары Андреевны нет, муж умер, за ней ухаживают племянницы.

Сейчас Тамара Андреевна находится в коме.

- В тот день тетушка говорила, что поедет сдавать кровь на гормоны щитовидной железы, раз в полгода она это делает. Кто бы мог подумать, что такое с ней произойдет, - до сих пор не верит в случившееся Надежда. - Но, безусловно, водитель виноват, за это должен быть наказан! Мы это точно так не оставим. Он мог довезти ее, там буквально 5-7 минут езды (маршрут №11 как раз следует до больницы - Авт.). А тетушку, простите, как собачку выкинули. Ну как так можно было? Водитель с нами не связывался. На сколько, мне известно, он не задержан. Работает ли он - не знаю.

Компания-перевозчик и сам водитель комментировать произошедшее «КП» отказываются. Однако правоохранителям маршрутчик говорит, что продолжил поездку по просьбе других пассажиров, которые опаздывали на работу, с женщиной оставались двое людей, пообещавшие о ней позаботиться.

Сейчас по поручению руководителя СУ СК по Краснодарскому краю Вадима Бугаенко расследуется уголовное дело, которое возбудили на водителя по статье «Оказание услуги ненадлежащего качества». В случае если вину маршрутчика докажует, то ему грозит штраф до трехсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов или лишение свободы на срок до двух лет.