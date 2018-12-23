2018-12-23T11:02:03+03:00
Происшествия

В Краснодаре ищут напавшего на ларек кофейни и избившего продавца

Неизвестный в очках и маске ворвался в торговый павильон с пистолетом и забрал 10 000 рублей
Варвара ДЫМ
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Нападение на кофейню в Краснодаре.

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22 декабря около семи вечера мужчина в очках и капюшоне забежал в ларек кофейни DIM в Краснодаре в Карасунском округе и начал все рушить. Потом перепрыгнул через прилавок и начал избивать продавца предметом, походим на пистолет. Девушка сначала отбивалась, но силы были неравны.

Этот налет на ларек попал на видео – внутри была установлена камера. Когда нападавший избил продавщицу, схватил 10 000 рублей и выбежал.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Нападавшего еще не нашли, его сейчас ищут правоохранительные органы. Продавец жива. Сам ларек закрыт на время следствия.

Продавщица 1968 года рождения, она сейчас находится в больнице.

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