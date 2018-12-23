Житель Кубани погиб в шахте в Соликамске

Среди погибших горняков в Соликамске – и житель Краснодарского края, 33-летний Александр Чубенко. Парень уехал в Пермский край на заработки, в шахте и встретил свою смерть.

22 декабря в Соликамске Пермского края произошел пожар на шахте "Уралкалия". Задымление произошло в 4-м стволе СКРУ-3. В шахте было 9 человек, они оказались заблокированы под землей, кислорода горянкам не хватило, они задохнулись.

- Как стало известно о том, что среди погибших на шахте наш земляк, я поехал к родственникам парня, - говорит глава станицы Куринской Апшеронского Михаил Усов. - Администрация поможет семье с похоронами.

Тело горняка доставят в Краснодарский край как только его достанут из-под завалов.

В станице Куринской местные рассказывают, что парень уехал из родного населенного пункта давно.

- Работы ведь у нас нет здесь, вот Сашка и подался на заработки в Пермь. Мы его давно уже не видели, как школу окончил, как и уехал. Слышали, где-то в Краснодаре одно время работал, потом уехал на эту шахту, - рассказывает жительница Куринской, представившаяся Еленой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Шансов на спасение практически нет». В Прикамье в калийной шахте огонь отрезал 9 шахтеров.

Как рассказал горный мастер подрядной организации, они работали на глубине 362 метров (подробнее)

"Девять шахтеров остаются под землей". На месте пожара в шахте Соликамска находятся все оперативные службы

В случае чего пострадавших повезут в больницу Березников, это в 20 км. (подробнее)

"Девять рабочих в опасной зоне". В Пермском крае произошел пожар на шахте Горные спасатели в Соликамске пытаются добраться до людей, оказавшихся заблокированными под землей (подробнее)

«28 декабря хотел ехать к семье на Новый год». Брат одного из рабочих, находящихся в горящей шахте Соликамска, рассказал о нем. 34-летний Виктор устроился на работу пару месяцев назад (подробнее)

«Стараемся не читать новости в интернете». Что говорят родственники строителей, находящихся в горящей шахте Соликамска. Спасатели в шестой раз пытаются спуститься за строителями (подробнее)