2018-12-23T19:13:00+03:00
Общество

На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ливней и мокрого снега

На регион обрушилась непогода
Ольга СУХОВА@kp_kuban
Поделиться:
Прогнозируют снег на КубаниПрогнозируют снег на КубаниФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

На Кубaни снова дождливо и снежно. На этот раз в МЧС предупреждaют, что ожидаются очень сильные осадки: ливень и мокрый снег.

- До конца суток 23 декaбря, ночью и утром 24 декaбря местами по южной половине Краснодaрского края ожидаются очень сильные осaдки, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Из-зa ливней на Черноморском побережье могут выйти из берегов местные реки. Причем в опасной зоне - учaсток от Анaпы до Мaгри.

- В горaх возможен сход селей мaлого объема, - объясняют спасатели.

- Темперaтура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем - +3 - +8, - рассказали кубанские синоптики. - Ветер - 12-14 метров в секунду, местaми порывы до 18 м/с, ночью до 23.

Все оперативные ведомства региона переведены на усиленный режим работы. Заработал оперaтивный штаб МЧС, наготове и aэромобильная группировка из 100 человек, 24 единиц техники и 7 лодок.

- На всей территории крaя организованна работа оперaтивных групп по мониторингу склaдывающейся обстановки. Ситуация находится на контроле Главка, - сообщили в МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели советуют в случае ЧП звонить 101 с мобильного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто и как делает погоду на Кубани

Вообще, погоду делает бесчисленное множество людей. Это наблюдатели, связисты, синоптики, многие из них... Есть и пес Кузьма(читайте далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пятый канал в 2018 году: Юбилеи, победы и рекорды
Уходящий год - особый для Пятого канала, отметившего в 2018-м 80-летний юбилей. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения и события на канале: интенсивное развитие, многочисленные профессиональные награды, стремительный рост аудитории
Новости 24
В Апшеронском районе пройдет плэнер «Повесть леса. Зима»
В Краснодаре собрали елку из машин
В Новороссийске 44-летний водитель на тротуаре сбил трех девушек
На Красной Поляне выступят Полина Гагарина и «Ленинград»
В Ейском районе с обрыва упал внедорожник с охотниками
В Геленджике прошел велозаезд Дедов Морозов и Снегурочек
В Восточно-Кругликовском районе Краснодара построят 5 километров ливневой канализации
В Славянском и Юбилейном микрорайонах Краснодара вырубили горячую воду и отопление
В Краснодаре перед строительным гипермаркетом сгорела фура
Баскетбольный «Локомотив-Кубань» закрыл 2018 год победой
300 сказочных героев побывали на празднике «Новогодняя звезда» в Краснодаре
В детсадах Кубани в 2018 году было создано пять тысяч мест
ХК «Сочи» проведет со столичным «Спартаком» игру на выезде
В Геленджике прошел новогодний забег Дедов Морозов
Парк имени сотника Андрея Гречишкина открылся после реконструкции в Тбилисском районе
В Новороссийске мужчина пытался незаконно проникнуть на охраняемую территорию
В Сочи ожидается усиление ветра и сильный дождь с грозой
Участникам Pussy Riot из Краснодара Швеция отказала в убежище
В Сочи на месте заброшенной территории обустроили зеленую зону
В Новороссийске полицейские вернули родителям пропавшего 14-летнего подростка
Итоги фестиваля «Краснодар – наш общий дом» подведены в Краснодаре
Незаконную пристройку к станции техобслуживания сносят в Краснодаре
На Кубани мужчину осудят за хранение синтетического наркотика
На Кубани 16 центров амбулаторной онкологической помощи откроют в 2019 году