Черноморский флот получил два новейших корабля

На Новороссийской военно-морской базе состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на борту новых кораблей.

Поднятие флагаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Военные несут флагФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- В состав Черноморского флота вошли «Василий Быков» и спасательное буксирное судно «Капитан Гурьев», - об этом рассказали в Минобороны РФ.

Новые кораблиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

«Василий Быков» - головной корабль проекта 22160. Его изготовили на Зеленодольском заводе имени Горького. Это судно спроектировано по модульной системе. Часть вооружения на корабле постоянная, а есть места, где его можно разместить дополнительно.

Священнослужители благословили кораблиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Спасательный буксир «Капитан Гурьев» - пятое судно проекта 22870, построенное астраханскими корабелами.

Праздник по случаю поднятия флага на новых корабляхФото: Кирилл ВЕРШИНИН

После включения в состав Черноморского флота экипажи кораблей отработают курс специальных задач, после сдачи которых приступят к выполнению плановых мероприятий боевой подготовки.

Новые кораблиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Они будут нести патрульную службу и выполнять задачи по предназначению в дальней морской и океанской зонах, следить за контрабандной и пиратской деятельностью, искать и оказывать помощь пострадавшим при морских катастрофах, охранять территориальные воды и особые экономические зоны.