2018-12-21T12:08:19+03:00
Политика

Черноморский флот получил два новейших корабля

Они будут нести патрульную службу и выполнять задачи по предназначению в дальней морской и океанской зонах[фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: с официальной страницы Минобороны РФ в FacebookФото: с официальной страницы Минобороны РФ в Facebook

На Новороссийской военно-морской базе состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на борту новых кораблей.

Поднятие флага Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Поднятие флагаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Военные несут флаг Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Военные несут флагФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- В состав Черноморского флота вошли «Василий Быков» и спасательное буксирное судно «Капитан Гурьев», - об этом рассказали в Минобороны РФ.

Новые корабли Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Новые кораблиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

«Василий Быков» - головной корабль проекта 22160. Его изготовили на Зеленодольском заводе имени Горького. Это судно спроектировано по модульной системе. Часть вооружения на корабле постоянная, а есть места, где его можно разместить дополнительно.

Священнослужители благословили корабли Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Священнослужители благословили кораблиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Спасательный буксир «Капитан Гурьев» - пятое судно проекта 22870, построенное астраханскими корабелами.

Праздник по случаю поднятия флага на новых кораблях Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Праздник по случаю поднятия флага на новых корабляхФото: Кирилл ВЕРШИНИН

После включения в состав Черноморского флота экипажи кораблей отработают курс специальных задач, после сдачи которых приступят к выполнению плановых мероприятий боевой подготовки.

Новые корабли Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Новые кораблиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Они будут нести патрульную службу и выполнять задачи по предназначению в дальней морской и океанской зонах, следить за контрабандной и пиратской деятельностью, искать и оказывать помощь пострадавшим при морских катастрофах, охранять территориальные воды и особые экономические зоны.

Поднятие флага в Новороссийске Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Поднятие флага в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Новороссийск Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

НовороссийскФото: Кирилл ВЕРШИНИН

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