Черноморский флот получил два новейших корабля
На Новороссийской военно-морской базе состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на борту новых кораблей.
Поднятие флагаФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Военные несут флагФото: Кирилл ВЕРШИНИН
- В состав Черноморского флота вошли «Василий Быков» и спасательное буксирное судно «Капитан Гурьев», - об этом рассказали в Минобороны РФ.
Новые кораблиФото: Кирилл ВЕРШИНИН
«Василий Быков» - головной корабль проекта 22160. Его изготовили на Зеленодольском заводе имени Горького. Это судно спроектировано по модульной системе. Часть вооружения на корабле постоянная, а есть места, где его можно разместить дополнительно.
Священнослужители благословили кораблиФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Спасательный буксир «Капитан Гурьев» - пятое судно проекта 22870, построенное астраханскими корабелами.
Праздник по случаю поднятия флага на новых корабляхФото: Кирилл ВЕРШИНИН
После включения в состав Черноморского флота экипажи кораблей отработают курс специальных задач, после сдачи которых приступят к выполнению плановых мероприятий боевой подготовки.
Новые кораблиФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Они будут нести патрульную службу и выполнять задачи по предназначению в дальней морской и океанской зонах, следить за контрабандной и пиратской деятельностью, искать и оказывать помощь пострадавшим при морских катастрофах, охранять территориальные воды и особые экономические зоны.
Поднятие флага в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН
НовороссийскФото: Кирилл ВЕРШИНИН