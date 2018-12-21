Геннадий Зюганов подвел итоги 2018 года

19 декабря состоялось завершающее осеннюю сессию заседание Государственной Думы.

На нем выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Генна дий Андре евич Зюганов. Предлагаем вашему вниманию текст его выступления.

— Уважаемые коллеги!

Сегодня отмечается большой православный праздник — Никола Зимний. У нас во фракции КПРФ шесть Николаев. Конечно, они не святые и не угодники, но зато верой и правдой служат трудовому народу. Поэтому от всех наших Николаев, от всей фракции поздравляю вас с этим светлым и прекрасным праздником!

Я считаю, что 2018 год – это год тревог, прозрений и массовых разочарований. На мой взгляд, сейчас у нас ситуация, как у былинного Ильи Муромца. Он стоит на развилке трех дорог у заветного камня и думает: мы левую тропу уже прошли, сумели собрать страну, победить фашизм, прорвались в космос, создали лучшие социальные гарантии, классное образование и науку. Затем пошли направо, надеясь, что свободный рынок все отрегулирует. Но в результате потеряли тысячи предприятий, недосчитались 9 миллионов граждан и скатились с ведущих мест на одиннадцатую позицию в мире. Из этого можно было бы сделать выводы и попытаться реализовать новый курс, совершив левоцентристский поворот. Это позволило бы соединить социальную политику, наработанную в советское время, и тот уникальный опыт, который мы получили за тысячу лет своей истории.

Сегодня у нас с вами есть возможность сравнить два юбилея. Мы отмечаем 25-летие нашей конституции. В то же время по всей планете широко отмечается 40-летие реформ Дэн Сяопина. В «Правде» и «Советской России» опубликовано мое развернутое интервью, которое я дал на эту тему по просьбе китайского агентства «Синьхуа».

Что я хотел бы подчеркнуть? Сейчас есть возможность реализовать ту программу, которую Президент Путин наметил в своем послании. Еще раз повторяю: это выход на мировые темпы роста экономики в 3,5% ежегодно. Хотя те же китайцы в течение 40 лет имеют темпы в 10%. Необходимо побороть бедность. У нас сегодня 20 миллионов бедных и нищих, которых раньше не было. Между тем Китай вывел из полной нищеты 740 миллионов человек. И в следующем году полностью решит эту проблему. Более того, в Китае прожиточный минимум в два раза выше, чем в России.

Нам необходим прорыв в науке и образовании. Но внесенный фракцией КПРФ закон «Образование для всех» положили под сукно. И вы даже не прислушиваетесь к Нобелевскому лауреату Жоресу Ивановичу Алферову, предложившему стране уникальную программу. Посмотрите на Китай. Он стал ведущей научно-технической державой, освоил производство всех видов изделий и показывает пример совместной работы государства и предприятий на благо страны. Одна только китайская компания «Алибаба» в следующем году затратит на фундаментальные исследования гораздо больше, чем предусмотрено на эти цели в российском бюджете.

Президент Путин и китайский лидер Си Дзиньпин встречаются регулярно. В этой связи можно было бы отработать технологии взаимного обогащения опытом и реализации блестящих программ. Сегодня 120 миллионов людей по всему миру изучают китайский язык. Я даже убедил заняться его изучением одного из своих внуков. Он уже освоил китайский и прошел в КНР хорошую стажировку.

Только что из Китая вернулись десять молодых политиков, представляющих КПРФ. Они в восторге от того, что там увидели. Были просто ошеломлены, когда ехали на поезде от Пекина до Шанхая со скоростью 300 километров в час. А мы дорогу между Москвой и Санкт-Петербургом десятый год не можем достроить!

Выход, на мой взгляд, сегодня совершенно очевиден. Нужен новый курс, планово-рыночные механизмы, мобилизация ресурсов, обновление правящей команды и бюджет развития в 25 триллионов рублей. Мы внесли в Государственную Думу пакет из 12 законов, способствующих решению этих задач. И вы могли бы, по крайней мере, к нам прислушаться.

Хочу еще раз обратиться к опыту народных предприятий. Несмотря на все преследования Казанкова, Грудинина и многих других руководителей, они без поддержки государства создали лучшие предприятия в стране. В нынешнем году эти предприятия стали победителями в крупнейших конкурсах. Средняя зарплата в совхозе имени Ленина, возглавляемом Грудининым, составляет 80 тысяч рублей. Там у работников есть полный социальный пакет, для них построены уникальные школы и детские сады.

Я просил показать на центральных телеканалах наш документальный фильм «Формула Грудинина». Он продолжается всего 30 минут. Но так и не смог уговорить руководство телевидения. Вместо этого по пять часов подряд одни и те же люди молотят в эфире одно и то же, а в отношении Грудинина продолжается уголовное преследование.

Я считаю, что мы обязаны сделать выводы из ситуации, сложившейся в России. Потому что дальше нам падать уже некуда. Когда говорят, что у нас наблюдается какой-то рост, это откровенная неправда. Мы барахтаемся в тине. И если так будет продолжаться дальше, в стране может наступить дестабилизация. На меня самое удручающее впечатление произвел репортаж из Владимирской области о том, как выполняется указание Президента о ремонте тамошней больницы. Если даже поручение главы государства выполняется таким образом, то есть, по сути, саботируется, если 60 миллионов, выделенные на ремонт больницы, растащены, куда же дальше ехать?

Президент провел блестящий открытый урок в Ярославле. Я смотрел на этот урок не как политик, а как учитель, как человек, который преподавал высшую математику и философию. И я почти под каждым абзацем его выступления готов подписаться. Но когда я смотрю, как его установки реализуются на практике, меня просто оторопь берет! У него остался от силы год для того, чтобы выровнять курс. На людоедской пенсионной реформе и он, и «Единая Россия» потеряли минимум 20% своего рейтинга. И никакими трюками исправить это невозможно. Так что надо принимать ответственные решения.

Сейчас есть два варианта дальнейших действий: западный, который диктуют США, и восточный. И мы, как евразийская держава, имеем редкую возможность для маневра. Пока грызутся между собой различные группировки в Америке, пока катастрофически теряют популярность европейские лидеры, у нас есть такая возможность. Так давайте ее реализуем!

Я считаю, что перед нами стоит очень ответственная задача. В частности, это касается президентских выборов. Ведь мы предлагали провести полноценные дебаты! Но вместо них нам подсунули кандидата нетрадиционной политической ориентации и мадам от «Дома 2». Их загнали в клетку к Соловьеву, который блестяще руководит этим политическим зоопарком. И потопили в фарсе серьезный разговор о том, как вытаскивать страну из кризиса.

В этих условиях КПРФ приняла свои решения. Мы пошли в народ, и будем это продолжать делать. Прежде всего, мы перенесли уникальный опыт народных предприятий на международный уровень, создав соответствующий союз. И уверяю вас, наши народные предприятия под руководством Грудинина, Казанкова, Сумарокова, Богачева показывают прекрасные результаты! Усольский свинокомплекс, который возглавляет Илья Алексеевич Сумароков, стал первым предприятием в Иркутской области, вышедшим на среднюю зарплату более чем в 100 тысяч рублей.

Мы пошли к людям науки. Мы создаем свои школы, реализующие лучшие русские, советские и мировые традиции.

Мы вплотную занялись аграрной политикой. Вчера Владимир Иванович Кашин провел итоговое заседание Комитета Госдумы по аграрным вопросам. И вы могли видеть, как прислушиваются в руководстве отрасли к тем идеям, которые мы предлагаем.

Мы пошли в международные организации. В этой связи считаю, что спикер Госдумы Володин внес прекрасное предложение о развитии наших контактов с парламентами других стран.

Мы все делаем для того, чтобы молодежная команда КПРФ во главе с Афониным и Новиковым реализовала программу поддержки детей из малообеспеченных семей, проект «Знамя нашей Победы» и многое другое.

Мы считаем, что крайне важно принять закон об оппозиции, чтобы гарантировать ее права. Сильная власть должна быть заинтересована в сильной оппозиции! Тогда будут приниматься разумные решения.

Мы все должны сделать, чтобы помочь «детям войны» и детям Донбасса. Понимая это, мы в 2018 году приняли в Подмосковье более двух тысяч детей из воюющих народных республик.

Что касается спорта, то команда КПРФ стала чемпионом страны по мини-футболу в высшей лиге. Мы также выиграли и международные соревнования.

Мы считаем, что только конструктивная работа позволит решить сложнейшие проблемы, стоящие перед Россией. И, как бы нам ни старались мешать, мы все сделаем, чтобы 2019 год был стабильным и продуктивным. Мы все без исключения в этом заинтересованы!

Но чтобы не сорваться в пропасть, надо немедленно заткнуть рот тем, кто собирается отдавать Курильские острова Японии. Надо срочно признать Донецкую и Луганскую народные республики. Потому что как только там произойдет серьезное обострение, мы неизбежно будем втянуты в этот конфликт. И те преступники, которые захватили власть в Киеве, и в капкан которых попал весь украинский народ, должны твердо это знать!

Мы не можем допустить, чтобы правительство приняло решение о так называемой социальной норме в 300 киловатт электроэнергии на каждую семью. Это вызовет массовое возмущение граждан и полностью обрушит доверие к президентскому курсу.

Мы должны все сделать, чтобы не дорожали продукты питания. У нас и без того 50-й месяц подряд падают доходы населения.

Мы обязаны не дать реализовать идею о дистанционном обучении студентов. Ведь их будут обучать те же люди во главе с кудриными и чубайсами, которые уже развалили систему школьного образования. Они уже обучили Путина: первый пункт программы Кудрина как раз и предусматривал проведение пенсионной реформы. Я бы на месте Президента немедленно выгнал тех, кто втянул его в эту авантюру. Видимо, он не до конца представлял, чем это пахнет.

Надо немедленно отказаться от рассмотрения закона о ликвидации МУПов и ГУПов. Ведь они — последний рычаг в руках умного руководителя муниципального образования. Иначе он станет заложником грабителей в лице частных коммунальных структур.

Надо все сделать, чтобы больше даже не обсуждался закон об обложении налогом самозанятых граждан. Они и так еле выживают. А теперь еще будут брать оброк с каждого огорода!

Оброком надо обложить тех, кто сегодня баснословно обогатился, кто выводит финансовые ресурсы России в зарубежные офшоры. Надо ввести прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы богачи платили больше, а малоимущие были вообще освобождены от налогов.

Ну и в качестве новогоднего подарка хочу представить вам книгу по истории нашего Отечества в лицах и образах — от Рюрика до Путина. В ней всего 350 страниц. Мы вам ее подарим. Если не захотите сами прочесть, отдайте ее своим детям. Они вам будут благодарны!