Депутат - коммунист в Госдуме выступил в защиту интересов краевого бюджета при ликвидации игорной зоны «Азов-Сити»

В течение последней думской недели 2018 года коммунист-депутат, первый секретарь Краснодарского краевого Комитета КПРФ Николай Иванович Осадчий дважды поднимал в своих выступлениях тему защиты финансовых интересов края в связи с внесением изменений в федеральный закон об игорных зонах.

В первом случае, на пленарном заседании, когда закон рассматривался во втором чтении, Н.И. Осадчий защищал поданную им поправку, ранее представленную на заседании думского Комитета по экономической политике. Смысл поправки был в том, что, при ликвидации игорной зоны (а именно и произойдет с «Азов-Сити» в Щербиновском райне Кубани), компенсировать краевому бюджету расходы на обустройство зоны и доходы, которые выпадут вследствие того, что две тысячи жителей Щербиновского и Ейского районов потеряют работу, а, значит, не заплатят НДФЛ.

— Краснодарский край вложил свои средства в 2009-2010 году, в момент кризиса, когда сокращались многие государственные программы, и этот миллиард рублей был отвлечен от решения социально-значимых вопросов – газификации и водоснабжения, сельских дорог и сельских клубов, – сказал депутат, – и поэтому компенсация была бы справедливым действием правительства России.

К сожалению, поправку поддержали в основном только депутаты КПРФ, а также полтора десятка представителей других фракций, и она была отклонена думским большинством.

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На следующий день закон рассматривался на пленарном заседании Госдумы в третьем, окончательном чтении. Согласно регламенту работы, на этом этапе обсуждения выступать может лишь один депутат от фракции – не более трех минут «по мотивам» голосования.

От фракции КПРФ вновь выступил Николай Иванович Осадчий Николай:

— Фракция КПРФ не поддерживает принятие данного закона. Мы принципиально не согласны с его концепцией.

Прежде всего, мы не согласны с тем, что, закон предполагает в случае ликвидации игорной зоны компенсировать организаторам азартных игр, частным инвесторам их ущерб за счет бюджетных средств.

Выходит, организаторам игорного бизнеса мы готовы выделять бюджетные деньги, а на сельские дороги и школьное молоко, на военных пенсионеров и на «детей войны» мы их найти не можем!..

Далее. Инициаторы закона отказали в праве на компенсацию субъектам Федерации, в тех случаях, когда они вложили бюджетные средства в обустройство игорной зоны, а зона исчезает…

Кстати, если рассматривать ситуацию конкретно в Краснодарском крае, то прозвучавшие во втором чтении утверждения, будто «край за десять лет с лихвой окупил свои бюджетные расходы», не очень соответствуют действительности. Миллиард рублей в 2009 году и миллиард спустя почти десять лет – это не одно и то же, сделайте поправку на инфляцию за этот период, и вы сами это увидите…

Между прочим, несколько сот миллионов рублей было затрачено на подготовку к проекту и Ростовской областью, но потом все было отменено. А была ли компенсация? Вопрос открытый…

Но главное наше неприятие данного закона не связано конкретно с Кубанью или каким-то другим отдельным регионом. Главное – в другом: в том, что мы принципиально против легализации игорного бизнеса в России, а закон реализует и развивает именно эту идею.

Государство, по нашему убеждению, не должно нацеливать граждан России на «легкие» деньги, на быстрое обогащение, на возможность отмывания денег (в том числе – криминального) происхождения. Государство не должно поощрять порочные наклонности, способствовать игровой зависимости, и так далее. Казино никогда не было благом! Разве что для его хозяев…

По нашему мнению, эта идея – в одном ряду с рекламой пива на телевидении в ходе спортивных трансляций.

Суть одна: коммерческий интерес ставится превыше всего, превыше любых ценностей и созидательных жизненных ориентиров.

Это противоречит нашим установкам на формирование здорового образа жизни, здорового и физически, и нравственно. Противоречит «национальным проектам» и государственным программам.

Такие законы недопустимы! Поэтому фракция КПРФ будет голосовать «против»!..

Большинством голосов закон был принят. Далее документ попадет в Совет Федерации, и, в случае одобрения в этой инстанции, окажется на столе у Президента России – для подписания.