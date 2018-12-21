2018-12-21T12:43:26+03:00
Политика

Депутат - коммунист в Госдуме выступил в защиту интересов краевого бюджета при ликвидации игорной зоны «Азов-Сити»

Николай Осадчий заявляет об этом не в первый раз
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Николай Иванович ОсадчийНиколай Иванович Осадчий
Изменить размер текста:

В течение последней думской недели 2018 года коммунист-депутат, первый секретарь Краснодарского краевого Комитета КПРФ Николай Иванович Осадчий дважды поднимал в своих выступлениях тему защиты финансовых интересов края в связи с внесением изменений в федеральный закон об игорных зонах.

В первом случае, на пленарном заседании, когда закон рассматривался во втором чтении, Н.И. Осадчий защищал поданную им поправку, ранее представленную на заседании думского Комитета по экономической политике. Смысл поправки был в том, что, при ликвидации игорной зоны (а именно и произойдет с «Азов-Сити» в Щербиновском райне Кубани), компенсировать краевому бюджету расходы на обустройство зоны и доходы, которые выпадут вследствие того, что две тысячи жителей Щербиновского и Ейского районов потеряют работу, а, значит, не заплатят НДФЛ.

— Краснодарский край вложил свои средства в 2009-2010 году, в момент кризиса, когда сокращались многие государственные программы, и этот миллиард рублей был отвлечен от решения социально-значимых вопросов – газификации и водоснабжения, сельских дорог и сельских клубов, – сказал депутат, – и поэтому компенсация была бы справедливым действием правительства России.

К сожалению, поправку поддержали в основном только депутаты КПРФ, а также полтора десятка представителей других фракций, и она была отклонена думским большинством.

***

На следующий день закон рассматривался на пленарном заседании Госдумы в третьем, окончательном чтении. Согласно регламенту работы, на этом этапе обсуждения выступать может лишь один депутат от фракции – не более трех минут «по мотивам» голосования.

От фракции КПРФ вновь выступил Николай Иванович Осадчий Николай:

— Фракция КПРФ не поддерживает принятие данного закона. Мы принципиально не согласны с его концепцией.

Прежде всего, мы не согласны с тем, что, закон предполагает в случае ликвидации игорной зоны компенсировать организаторам азартных игр, частным инвесторам их ущерб за счет бюджетных средств.

Выходит, организаторам игорного бизнеса мы готовы выделять бюджетные деньги, а на сельские дороги и школьное молоко, на военных пенсионеров и на «детей войны» мы их найти не можем!..

Далее. Инициаторы закона отказали в праве на компенсацию субъектам Федерации, в тех случаях, когда они вложили бюджетные средства в обустройство игорной зоны, а зона исчезает…

Кстати, если рассматривать ситуацию конкретно в Краснодарском крае, то прозвучавшие во втором чтении утверждения, будто «край за десять лет с лихвой окупил свои бюджетные расходы», не очень соответствуют действительности. Миллиард рублей в 2009 году и миллиард спустя почти десять лет – это не одно и то же, сделайте поправку на инфляцию за этот период, и вы сами это увидите…

Между прочим, несколько сот миллионов рублей было затрачено на подготовку к проекту и Ростовской областью, но потом все было отменено. А была ли компенсация? Вопрос открытый…

Но главное наше неприятие данного закона не связано конкретно с Кубанью или каким-то другим отдельным регионом. Главное – в другом: в том, что мы принципиально против легализации игорного бизнеса в России, а закон реализует и развивает именно эту идею.

Государство, по нашему убеждению, не должно нацеливать граждан России на «легкие» деньги, на быстрое обогащение, на возможность отмывания денег (в том числе – криминального) происхождения. Государство не должно поощрять порочные наклонности, способствовать игровой зависимости, и так далее. Казино никогда не было благом! Разве что для его хозяев…

По нашему мнению, эта идея – в одном ряду с рекламой пива на телевидении в ходе спортивных трансляций.

Суть одна: коммерческий интерес ставится превыше всего, превыше любых ценностей и созидательных жизненных ориентиров.

Это противоречит нашим установкам на формирование здорового образа жизни, здорового и физически, и нравственно. Противоречит «национальным проектам» и государственным программам.

Такие законы недопустимы! Поэтому фракция КПРФ будет голосовать «против»!..

Большинством голосов закон был принят. Далее документ попадет в Совет Федерации, и, в случае одобрения в этой инстанции, окажется на столе у Президента России – для подписания.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На улицы Краснодара вернулся троллейбус с символикой ФК «Кубань»
В Краснодаре открылась выставка картин Владимира Сырятова
В Краснодаре перед судом предстанет экс-заместитель министра природных ресурсов
В Щербиновском районе злоумышленники вымогали у мужчины деньги за карточный долг брата
Открытие главной елки Краснодара состоится 22 декабря
В Усть-Лабинском районе автоинспекторы задержали мужчину за пьяную езду без прав
В Краснодаре временно ограничат движение на участке улицы Мачуги
Анапские полицейские вернули родителям пропавшую 12-летнюю девочку
В Темрюкском районе молодые люди угнали «ВАЗ-2105» и сдали его на металлолом
Врачи Кубани за десять лет провели 150 экстренных вмешательств при аневризме
В Новороссийске у парня в доме нашли три куста конопли
В Сочи для утилизации отходов предложили создать индустриальную свиноферму
На компенсацию расходов от паводка в Краснодарском крае правительство выделит 480 млн рублей
В Сочи иномарка сбила двух подростков
В Сочи для школьников проведут «Кулинарный бой»
Черноморский флот получил два новейших корабля
Под Новороссийском перевернулась резиновая лодка с людьми
В Новороссийске частный дом загорелся из-за непотушенной сигареты
В четырех поликлиниках Краснодара пройдет День здоровья
В районе двух краснодарских школ сделали уличное освещение пешеходных переходов
Военные Кубани получили две новые плавающие машины
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники