В минуты слабости нужна «Коробка храбрости»

Каждый из нас, когда был совсем крохой, до жути боялся врачей. Кто-то не любил сдавать кровь из пальца, кто-то ненавидел уколы, а кого-то бросала в дрожь бормашина стоматолога. Благо походы к врачу случались редко. А вот у юных пациентов Детской краевой клинической больницы неприятные процедуры проходят каждый день и не один раз.

Позабыв о боли

- Наша больница многопрофильная, в отделениях лежат дети разных возрастов - с самого рождения и до 18 лет. Вмешательства требуются различные - установить катетер или провести эндоскопическое исследование. Большинство процедур болезненные. Многим нашим пациентам они даются нелегко, - рассказывает старшая сестра хирургических отделений больницы Ирина Холманских. - Научно доказано - боль, перенесенная в детстве, может иметь поздние психологические последствия - вырастая, человек начинает проявлять агрессию, жестокость. Поэтому мы стараемся, чтобы все манипуляции не были такими страшными для ребенка.

К примеру, медсестры никогда не делают уколы и не берут кровь в палате - только в процедурной. Этого правила придерживаются не один год. Пока малыш находится в больнице, зоной комфорта для него становится именно палата, где он спит и проводит большую часть своего пребывания в медучреждении.

А стоматологи детской краевой клинической больницы своих пациентов лечат в игровой форме. Когда малыш садится в кресло, он словно отправляется бороздить просторы вселенной. Надевают нагрудник, а говорят - это защитный жилет для полета, включают свет, но ребенку объясняют, что это лампы на борту космического корабля.

Но самым действенным способом отвлечь ребенка от боли оказались «Коробки храбрости». Впервые о таких боксах рассказали детки, которые ездили лечиться в клиники Европы. Там в процедурных кабинетах стоят ящички, в которых находятся небольшие сувениры для детей, пришедших на процедуру.

Боксы установили в 10 отделениях в процедурных и перевязочных.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Если это поможет высушить слезы малыша, то почему нет? - подхватили идею в российских больницах.

А теперь «Коробки храбрости» появились в отделениях детской краевой клинической больницы Краснодара. «Комсомолка» вместе с Абинским электрометаллургическим заводом, который производит арматуру для всего мира, решила поддержать детей, проходящих лечение, и наполнила боксы самыми разными сюрпризами.

Обычно в коробку кладут маленькие игрушки или сувениры. Но мы решили положить в бокс то, что займет ребенка на несколько часов, то, к чему он будет возвращаться через день, через неделю - раскраски и карандаши, яркие журналы «Фиксики», где множество загадок, ребусов и головоломок. Также в бокс попали книги «Три богатыря и принцесса Египта» с большими картинками.

Какое счастье достать такой презент - в такие минуты и уколы не страшны!Фото: Евгения ХИЛЬКО

Ну, подумаешь, укол! Укололи - и пошел

Какое счастье достать из огромной, разноцветной коробки такой презент. В такие минуты и уколы не страшны! В этом мы убедились, когда мама с трехлетним Мишей на руках стала приближаться к процедурному кабинету. Мальчик, увидев знакомую комнату с белой плиткой на стене и кожаной кушеткой прямо посередине, тут же заплакал.

- Не хочу-у-у, мам! - закапризничал мальчик. Но медсестра тут же перехватила внимание Миши, показав ему яркую коробку у окна.

- Знаю, что ты у меня храбрый мальчик, ничего не боишься. Сейчас я тебе сделаю два укола, а за твою стойкость я тебе подарок дам, - сказала женщина в белом халате и предложила малышу выбрать из коробки то, что ему приглянется.

Глаза Миши загорелись, от слез не осталось и следа. Крошечные ручки потянулись к журналам в коробке. Сделав выбор, карапуз начал разглядывать яркие картинки, в это время его уложили на кушетку, а медсестра выполнила свою работу.

- Какой ты у меня герой! - еще раз похвалила медсестра Мишу, который уже не мог оторваться от своего подарка.

Олеся Шумейко и ее сынок Демьян из Хадыженска в больнице находятся с рождения.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Мальчик вместе с мамой вернулся в палату. В палате вместе с Мишей находятся на лечении еще детки, которым он с гордостью похвастался. Олеся Шумейко и ее сынок Демьян из Хадыженска в больнице находятся с рождения.

- У Демьяна врожденный короткий пищевод. Каждые полгода мы приезжаем и планово ложимся в больницу. Сыну ставят капельницы, проводят эндоскопию. Когда был поменьше, ему делали бужирование (растягивание пищевода. - Авт.) Врач считает, что в таком возрасте нет необходимости оперировать сына. Надеется, что через пару лет вытянется и все наладится. Я с ней согласна, любое хирургическое вмешательство ребенок переносит тяжело, - говорит Олеся Шумейко. - А сейчас пока надо потерпеть эти процедуры, конечно, когда рядом что-то интересное лежит, то, что можно полистать, почитать, гораздо все проще переносится.

В этой же палате - краснодарцы Дарья Вашклевич со своим сыном Димой. У мальчишки намечается плановая операция по удалению предшейной кисты.

- Образование это у Димы с двух лет, но ранее нам неверно исследование провели, кисту увидели только сейчас на УЗИ в детской краевой больнице, - рассказывает Дарья Вашклевич. - При каждой простуде киста увеличивалась, поэтому врачи посоветовали ее удалить. Конечно, хорошо, что удалось обнаружить это сейчас, лучше плановая операция, чем экстренная. Димка особо не переживает, больше мама за него волнуется. Но книжку из коробки взяли, буду читать сыну, когда привезут его из операционной.

У Димы намечается плановая операция - раскраска поможет отвлечься.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Сейчас «Коробки храбрости» установлены в 10 отделениях около процедурных и перевязочных. К медсестрам теперь малыши бегут сами, еще бы - столько вариантов подарков, что глаза разбегаются.

- Мы очень благодарны сотрудникам Абинского электрометаллургического завода, которые помогли нам пополнить десять наших «Коробок храбрости», - сказала директор краснодарского филиала «Комсомольской правды» Евгения Авдеева. - Мы уверены, что наполнены они не только развлечениями, но и хорошими мыслями, добротой и любовью.