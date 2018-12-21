2018-12-21T13:24:52+03:00
Спорт

«Все говорят, а он делает»: капитан ПБК «Локомотив-Кубань» оказался тезкой нового мэра Оренбурга и стал героем мемов

Баскетболист Дмитрий Кулагин попал на шуточные агитационные плакаты
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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В Оренбурге прошли выбора мэра, их выиграл Дмитрий Кулагин – тезка капитана ПБК «Локомотив-Кубань» и игрока сборной России по баскетболу. В клубе решили посвятить этому совпадению целую серию агитационных плакатов.

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

- Конечно, это всего лишь тезка защитника «Локомотива-Кубань», но мы уже расчехлили фотошоп и сдули пыль с мемомета, поэтому держите: агитация, которая могла быть использована на выборах настоящего Дмитрия Кулагина! – сообщает официальная группа ПБК «Локомотив-Кубань» ВКонтакте.

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

Шуточная коллекция плакатов состоит из банальных политических лозунгов и фотографий баскетболиста Кулагина.

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

Впрочем, агитация вполне пригодится спортсмену. Он один из претендентов на участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ и лидирует в голосовании в официальной группе турнира.

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

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