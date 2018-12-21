2018-12-21T16:06:45+03:00
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В Сочи свадебный кортеж перекрыл дорогу и устроил опасное дрифт-шоу

Кадры вопиющего нарушения правил дорожного движения попали в Сеть
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Скриншот видео YouTube, Лев ЛюбимовСкриншот видео YouTube, Лев Любимов
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В четверг 20 декабря в Сочи свадебный кортеж, состоящий из дорогих иномарок, перекрыл движение по одной из улиц. Машины заняли сразу несколько полос и мешали проезду транспорта. Инцидент произошел днем на улице Чемпионов в Имеретинской низменности недалеко от Олимпийского парка.

Заблокировав проезд, часть машин из кортежа устроила на улице дрифт-шоу. «Мерседес» и «Тойота» демонстрировали агрессивные трюки и нарезали круги на проезжей части. Встречные автомобили сбавляли скорость, чтобы избежать ДТП.

Свадьба в Сочи.

Кадры с вопиющим нарушением правил дорожного движения попали в Сеть, их выложили возмущенные жители курорта.

В полиции сообщили, что начали проверку информации, опубликованной в Интернете.

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