В Сочи свадебный кортеж перекрыл дорогу и устроил опасное дрифт-шоу

В четверг 20 декабря в Сочи свадебный кортеж, состоящий из дорогих иномарок, перекрыл движение по одной из улиц. Машины заняли сразу несколько полос и мешали проезду транспорта. Инцидент произошел днем на улице Чемпионов в Имеретинской низменности недалеко от Олимпийского парка.

Заблокировав проезд, часть машин из кортежа устроила на улице дрифт-шоу. «Мерседес» и «Тойота» демонстрировали агрессивные трюки и нарезали круги на проезжей части. Встречные автомобили сбавляли скорость, чтобы избежать ДТП.

Свадьба в Сочи.

Кадры с вопиющим нарушением правил дорожного движения попали в Сеть, их выложили возмущенные жители курорта.

В полиции сообщили, что начали проверку информации, опубликованной в Интернете.