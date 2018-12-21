Флоатинг в Краснодаре: рай на заказ

Хотели ли вы когда-нибудь почувствовать невесомость, когда ваше тело полностью расслабленно и парит над землей? Думаете, это возможно только на борту космического корабля?

К счастью, это не так. Отправиться в мир уюта, тишины и спокойствия и забыть на час другой обо всем вполне реально во флоат-камере в Краснодаре. Уникальную процедуру предлагают в релакс-центре Grand-Float. Вы не слышали ничего подобного? Сейчас расскажем.

Флоатинг – способ достижения глубинной релаксации в специальном бассейне с концентрированным раствором английской соли. В воде близкой к температуре тела вы на час окунетесь в состояние полного счастья и эйфории и не сможете определить, где границы между телом и водой. Звуки извне тоже не побеспокоят.

За час, проведенный в флоат-камере, вы отдохнете, избавитесь от стресса и восстановитесь после напряженной работы. Процедура обладает отличным терапевтическим эффектом.

Флоатинг - способ достижения глубинной релаксации

Соль Эпсома – не путать с морской…

Шутка ли, чтобы достичь эффекта невесомости и умиротворения, во флоат-камере растворено около 400 килограммов соли Эпсома. Она названа по имени города в Великобритании, где она была выделена из местного источника минеральной воды.

Сейчас соль Эпсома производят искусственным путем, но от этого ее целебные свойства не уменьшились.

В отличие от морской она не сушит, а наоборот, увлажняет кожу и благотворно влияет на волосы, обладает детокс- и антицеллюлитным эффектом. Причем ощущение увлажненности кожи сохраняется на 7-10 дней после процедуры. Особенно это актуально в зимнее время, когда в квартирах очень сухой воздух и коже требуется постоянное увлажнение.

- Высокостерильная соленая вода три раза проходит через микронный фильтр и ультрафиолет перед каждым сеансом, поэтому за качество процедуры и гигиеническую безопасность можно не беспокоиться. Да и в таком концентрированном солевом растворе бактерии просто не выживают, - рассказывает директор релакс-центра Grand-Float Сергей Дедков.

От бизнес-идеи до пользы окружающим

Мысль открыть в Краснодаре флоат-камеру пришла к Сергею Дедкову чуть больше года назад. Особенно подкупило то, что в Краснодаре таких услуг практически не предлагают, а расслабиться и отдохнуть в повседневном ритме жизни очень трудно.

- Я руководствовался тем, что подобный бизнес связан с пользой для других. Люди с радостью приходят к нам и получают много положительных эмоций. За одну процедуру снимается физическая усталость, нервное напряжение. К тому же это всегда новые ощущения, которые больше нигде не получить. Час флоатинга медики приравнивают к полноценному 6-8-часовому сну, - делится Сергей Дедков.

Причем утонуть в бассейне невозможно. Вода держит не хуже кровати. Устойчивого эффекта можно достичь, посетив 3-5 сеансов за два месяца.

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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Диабет.

- Инфекционные заболевания.

- Эпилепсия.

- Острая форма заболеваний сердца.

- Другие заболевания, при которых нельзя оставить человека одного на час.

Как проходит процедура?

Перед сеансом вам выдадут халат, беруши, тапочки и полотенце. Затем необходимо принять душ. После процедуры вас ждет чашечка чая и приятная беседа. Возможен массаж (входит в стоимость расширенного пакета).