«Елки последние»: В Краснодаре актер Даниил Вахрушев представил последнюю часть всем полюбившейся комедии

Фильм «Елки» Тимура Бекмамбетова, рассказывающий истории нескольких героев, стал для миллионов зрителей традиционной российской комедией. Новый год без комедии - как праздничная елка без игрушек. 21 декабря в Краснодаре прошел предпремьерный показ заключительной восьмой части «Елки последние».

Представить фильм краснодарцам приехал один из главных героев киноальманаха Даниил Вахрушев, который играет в фильме журналиста по имени Андрей. Одна из самых трогательных историй в фильме – о хитросплетениях чувств мамы Андрея, которую играет Елена Яковлева и работника МЧС в лице Дмитрия Нагиева. Их-то и пытается объединить в пару персонаж Даниила Вахрушева.

Даниил Вахрушев снимается в фильме вместе с Дмитрием Нагиевым уже не первый раз.

В Краснодар, как признался актер, он добрался с трудом. Сама же кубанская столица встретила его ясной погодой, но жуткими пробками. Еще бы - вечер пятницы.

- Я очень долго к вам летел, еще дольше ехал – от аэропорта до места нашей сегодняшней встречи. Вы, как Бангкок (один из крупнейших городов Тайланда – Авт.), - сказал со сцены Даниил. – Я прилетел, чтобы поздравить вас с Новым годом и представить фильм, над которым мы упорно работали. Мы создавали эту картину, прежде всего, чтобы вы зарядились праздничным настроением и отвлеклись от своих повседневных забот.

«Елки Последние» станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои прощаются со зрителями. Увидеть комедию, в которую войдет пять новогодних новелл, краснодарцы смогут с 27 декабря. Конечно, грустно, что любимые герои уходят, но чудеса продолжаются!

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Вселенная добра» выбрала своего героя

На сайте «Комсомольской правды» - Кубань» создатели фильма «Елки Последние» устраивали акцию «Вселенная добра». Здесь вы могли оставить свой голос за того или иного героя из Краснодарского края, который совершил доброе дело, подвиг или помог другим.

По результатам голосования победил 26-летний курсант Краснодарского летного училища Михаил Елманов, который в экстренной ситуации посадил неуправляемый самолет, и тем самым избежал трагедии. Но, как истинный офицер и джентльмен, летчик уступил свою победу другой нашей конкурсантке – 77-летней краснодарке Марии Пак.

Даниил Вахрушев был поражен подвигом, который совершила Мария Константиновна.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Самоотверженности пожилой леди можно только позавидовать. В 2016 году Мария Константиновна, проявив чудеса мужества, не дала убить вооруженным налетчикам своих родных. Вооруженные грабители в масках ворвались в дом, когда семья была за столом - домочадцы собирались ужинать. Несколькими сильными ударами преступники вырубили мужчин.

В этот самый момент Мария Константиновна выбежала из своей комнаты и набросилась на одного из мужчин, мертвой хваткой вцепившись ему руками в шею. В этот момент его подельник сбежал.

Грабитель пытался вырваться, но у него ничего не получалось. Ей на помощь пришел 17-летний внук, который занимается карате. А тем временем дочка побежала к соседям и вызвала полицию.

Актер с удовольствием фотографировался с поклонниками.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- До сих пор не представляю, откуда у меня столько сил появилась, почему грабитель в два раза больше меня не может дать отпор. Помню, как он молил пощады. Говорил: «Отпустите, обознался я, не вас хотел грабить!» Но я еще крепче сжимала руки, - вспоминает Мария Константиновна. – С тех пор, слава Богу, налетчиков в нашем доме больше не было. Сейчас, думаю, силенок бы уже не хватило, хотя ради семьи готова на все.

Как позже выяснилось, скрутила пенсионерка опасного рецидивиста, который 17 лет провел в тюрьме за убийство и грабеж. Сбежавшего с места преступления подельника, кстати, позже задержали.

- Знаю, что их осудили. Молодчика, которого я держала, дали девять лет, а его товарищу – семь. Они обжаловали приговор, но в итоге суд оставил решение в силе, - добавляет Мария Пак.

На вручение Мария Константиновна пришла вместе с сыном Вячеславом. Даниил Вахрушев, не на шутку удивился, когда услышал о подвиге женщине.

- Вот это да! Спасибо вам! – сказал со сцены актер, срывая бурные аплодисменты зрителей. Женщине вручили подарки и пригласили на премьеру фильма.