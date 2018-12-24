2018-12-24T08:27:51+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе из-за селей с рельсов сошли два вагона электрички

Пострадало три человека
Татьяна СМИРНОВА
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В Туапсинском районе из-за селей с рельсов сошли два вагона электричкиВ Туапсинском районе из-за селей с рельсов сошли два вагона электрички
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24 декабря в шесть часов утра в Туапсинском районе на станции Навагинская однопутного пути Белореченская - Кривенковская из-за селей с рельсов сошли два вагона электрички.

- По предварительным данным, в момент происшествия внутри находилось 29 человек, двое из них - проводники поезда. В аварии, к счастью, никто не погиб. Пострадало три человека. Врачи обнаружили у них переломы разных частей тела. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в местную больницу, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе СК ЖД.

На место происшествия отправили аварийно-восстановительные поезда со станций Белореченск и Туапсе. Также туда прибыли сотрудники МЧС.

Как сообщают в пресс-службе СК ЖД, авария никак не повлияла на работу железнодорожного транспорта.

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