2018-12-24T16:09:57+03:00
Происшествия

«Пенсионеры без денег не останутся»: «Почта России» прокомментировала дерзкое ограбление в Горячем Ключе на 9 млн рублей

Сейчас правоохранители ищут преступника
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Все средства были застрахованы.Все средства были застрахованы.
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На поиски ограбившей здание почтового отделения в Горячем Ключе воровки сейчас брошены все силы. Правоохранители отсматривают камеры видеонаблюдения, на дорогах дежурят автоинспекторы.

Об ограблении отделения «Почты России» на улице Ленина стало известно накануне вечером. По предварительным данным, женщина, личность которой еще не установили, подобрала ключ к входной двери помещения. Таким образом, она проникла в здание, где с помощью электронного ключа выключила сигнализацию. Затем злоумышленница залезла в кассы и вскрыла ящики с деньгами.

В общей сложности женщина похитила восемь миллионов 921 тысячу рублей.

- На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, - прокомментировали «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Многие жители Горячего Ключа забили тревогу - неужто они остались без выплат. Однако эти слухи представители почты опровергли.

- Происшествие абсолютно не отразится на клиентах, - заверили «Комсомольскую правду» - Кубань» в Управлении федеральной почтовой связи Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России». - Все обязательства выполняются в срок и в полном объеме. Пенсии и пособия за текущий месяц выплачены до 23 декабря. Служба безопасности филиала оказывает максимальное содействие правоохранительным органам для скорейшего раскрытия данного преступления.

Кроме того, в Управлении федеральной почтовой связи Краснодарского края добавили, что подобное происшествие не оказывает никакого влияния на работу предприятия.

- Все денежные средства и материальные ценности застрахованы, - добавили в «Почте России».

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