2018-12-24T22:30:23+03:00
Происшествия

В Горячем Ключе задержали грабителей, укравших 9 млн рублей из отделения «Почты России»

Все деньги удалось найти
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Личности подозреваемых пока неизвестны.Личности подозреваемых пока неизвестны.
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Меньше суток потребовалось работникам службы безопасности «Почты России» и подразделениям полиции, чтобы найти злоумышленников, совершивших дерзкое ограбление в Горячем Ключе.

Напомним, о преступлении стало известно накануне вечером 23 декабря. В здание почты на улице Ленина вор проник с помощью ключа, который подобрал к входной двери. В помещении он отключил сигнализацию - для этого он использовал электронный ключ. А затем залез в кассы и вскрыл ящики с деньгами. По предварительной оценке, было похищено почти девять миллионов рублей.

Однако позже стало известно, что на месте преступления орудовал не один человек.

- 24 декабря были задержаны злоумышленники, совершившие кражу из почтового отделения, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФПС Краснодарского края. - Деньги обнаружены и возмещены в полном объеме. Преступление было раскрыто менее чем за сутки.

Личности подозреваемых пока неизвестны. По некоторым данным, это жители Горячего Ключа.

Стоит сказать, происшествие не оказало никакого влияния на работу предприятия. Все денежные средства и материальные ценности застрахованы. А все пенсионеры получили выплаты до 23 декабря.

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