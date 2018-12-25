12 миллионов нашли: Дерзкое ограбление в Горячем Ключе совершили сотрудницы почтамта

Сразу после ограбления в Горячем Ключе на поиски преступниц были брошены все силы. Искали налетчицу по записям с камер видеонаблюдения. Лица ее не видно, но по телосложению стало понятно - орудует женщина. Но позже правоохранители выяснили, что на месте преступления она была с подельницей.

Каким-то образом они подобрали ключ от входа, проникли в здание, где с помощью уже другого ключа - электронного, выключили сигнализацию. Затем залезли в кассы и вскрыли сейфы с деньгами. В общей сложности, по уточненным данным, пропало около 12 миллионов рублей. Хотя изначально сообщалось, что сумма была меньше - почти девять миллионов.

- Похитительница могла работать на почте либо быть родственницей кого-то из сотрудников, - эти версии сразу же отрабатывали силовики. И попали в точку.

Накануне вечером сотрудники уголовного розыска, отсматривая записи с камер видеонаблюдения, установили двух подозреваемых в ограблении. Ими оказались двое местных жительниц 22-х и 28-ми лет, которые и являются сотрудницами почтамта. Это начальник и оператор распорядительной кассы, так что доступ к купюрам у них был всегда.

Первым же делом правоохранители решили наведаться к ним домой.

- По месту проживания одной из женщин полицейские обнаружили и забрали похищенные миллионы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, дамочки дождались окончания рабочего дня и уже затем провернули свое черное дельце. Но план свой до конца не продумали - их нашли меньше чем за сутки.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», - объяснили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Сейчас они помещены в изолятор временного содержания.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

- Задержанные сотрудницы признали свою вину, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в УФПС по Краснодарскому краю. - Они уже отстранены от исполнения служебных обязанностей и в дальнейшем будут уволены. Служба безопасности Почты России продолжает реализацию комплексной программы, направленной на пресечение противоправных действий среди сотрудников.

Кроме того, по закону злоумышленницам грозит тюремный срок - за решеткой они могут оказаться до 10 лет.

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